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Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки - РИА Новости, 04.06.2023
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18:50 04.06.2023 (обновлено: 21:31 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/drg-1876107429.html
Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки - РИА Новости, 04.06.2023
Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:50
2023-06-04T21:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шебекино
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны.Как уточняется, подразделения прикрытия Западного военного округа и пограничной службы ФСБ засекли попытку боевиков переправиться через реку в районе этого населенного пункта."По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", — подчеркнули в ведомстве.Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские войска ведут бои с украинской ДРГ возле Новой Таволжанки. Он также согласился встретиться с диверсантами в Шебекино для беседы по поводу пленных.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230604/belgiya-1876104266.html
https://ria.ru/20230604/naemniki-1876105321.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шебекино, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Шебекино, Украина
Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Минобороны: российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны.
Как уточняется, подразделения прикрытия Западного военного округа и пограничной службы ФСБ засекли попытку боевиков переправиться через реку в районе этого населенного пункта.
«
"По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские войска ведут бои с украинской ДРГ возле Новой Таволжанки. Он также согласился встретиться с диверсантами в Шебекино для беседы по поводу пленных.
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Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.
В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ШебекиноУкраина
 
 
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