https://ria.ru/20230604/drg-1876107429.html

Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки - РИА Новости, 04.06.2023

Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T18:50

2023-06-04T18:50

2023-06-04T21:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

шебекино

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны.Как уточняется, подразделения прикрытия Западного военного округа и пограничной службы ФСБ засекли попытку боевиков переправиться через реку в районе этого населенного пункта."По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", — подчеркнули в ведомстве.Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские войска ведут бои с украинской ДРГ возле Новой Таволжанки. Он также согласился встретиться с диверсантами в Шебекино для беседы по поводу пленных.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230604/belgiya-1876104266.html

https://ria.ru/20230604/naemniki-1876105321.html

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шебекино

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шебекино, украина