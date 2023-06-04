Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
"По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
"По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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