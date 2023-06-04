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Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2023
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18:45 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/draka-1876107067.html
Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2023
Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:45
2023-06-04T18:45
происшествия
санкт-петербург
лахта центр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. Вечером 3 июня на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту произошел групповой конфликт между рабочими строительной компании. Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений. &quot;По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования в отделы полиции доставлены несколько десятков рабочих для проверки на причастность к конфликту. Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.
https://ria.ru/20230517/draka-1872298312.html
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происшествия, санкт-петербург, лахта центр
Происшествия, Санкт-Петербург, Лахта Центр
Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге
 Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
Вечером 3 июня на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту произошел групповой конфликт между рабочими строительной компании. Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений.
«

"По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования в отделы полиции доставлены несколько десятков рабочих для проверки на причастность к конфликту. Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛахта Центр
 
 
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