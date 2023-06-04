https://ria.ru/20230604/draka-1876107067.html

Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге

Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2023

Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T18:45

2023-06-04T18:45

2023-06-04T18:45

происшествия

санкт-петербург

лахта центр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. Вечером 3 июня на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту произошел групповой конфликт между рабочими строительной компании. Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений. "По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования в отделы полиции доставлены несколько десятков рабочих для проверки на причастность к конфликту. Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.

https://ria.ru/20230517/draka-1872298312.html

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происшествия, санкт-петербург, лахта центр