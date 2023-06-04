https://ria.ru/20230604/draka-1876061269.html
СК выяснит обстоятельства массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
СК выяснит обстоятельства массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2023
СК выяснит обстоятельства массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
Следователи выясняют обстоятельства массовой драки рабочих, которая произошла около "Лахта Центра" в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУСК... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:28
2023-06-04T12:28
2023-06-04T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
лахта центр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства массовой драки рабочих, которая произошла около "Лахта Центра" в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. Накануне в ряде СМИ сообщалась информация о том, что в Приморском районе города произошла массовая драка рабочих. "По данному факту следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Как следует из фото, опубликованного пресс-службой СК, драка между людьми в рабочей форме и в касках произошла около "Лахта Центра", строительство которого завершается.
https://ria.ru/20230522/draka-1873407702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, лахта центр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Санкт-Петербург, Лахта Центр
СК выяснит обстоятельства массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
СК выяснит обстоятельства драки между людьми в рабочей форме у "Лахта Центра" в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства массовой драки рабочих, которая произошла около "Лахта Центра" в Приморском районе Петербурга, сообщает
пресс-служба ГСУСК по городу.
Накануне в ряде СМИ сообщалась информация о том, что в Приморском районе города произошла массовая драка рабочих.
"По данному факту следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Как следует из фото, опубликованного пресс-службой СК, драка между людьми в рабочей форме и в касках произошла около "Лахта Центра", строительство которого завершается.
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