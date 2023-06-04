https://ria.ru/20230604/donetsk-1876130980.html

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска в 22.55 выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T23:10

2023-06-04T23:10

2023-06-04T23:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 22.55 выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.55 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина