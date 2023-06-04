https://ria.ru/20230604/donetsk-1876123606.html

Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T21:24

2023-06-04T21:24

2023-06-04T21:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 19.40 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 19.55 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230603/oruzhie-1876001898.html

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина