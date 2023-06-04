https://ria.ru/20230604/donetsk-1876123606.html
Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:24
2023-06-04T21:24
2023-06-04T21:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 19.40 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 19.55 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230603/oruzhie-1876001898.html
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5ac8eedf804504da6a0739c901ccc0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра