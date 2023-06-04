https://ria.ru/20230604/donetsk-1876071879.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в воскресенье днем выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:51
2023-06-04T13:51
2023-06-04T13:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, представительство сообщило, что с 13.15 до 13.25 украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка