https://ria.ru/20230604/domashka-1876065812.html

Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах

Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах - РИА Новости, 04.06.2023

Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах

Если освободить школьников от домашнего задания, то они посвятят освободившееся время бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T12:54

2023-06-04T12:54

2023-06-04T13:32

образование - общество

евгений марченко

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если освободить школьников от домашнего задания, то они посвятят освободившееся время бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по молодежной политике Евгений Марченко. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков ранее отмечал, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. "Если следовать предложению Владислава Даванкова, то у школьников освободится время, которое они посвятят праздному существованию. А именно бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, что отрицательно сказывается на психике и физическом здоровье детей", - сказал Марченко. Поэтому депутат высказался против отмены домашнего задания, назвав причины, по которым, по его мнению, этого делать нельзя. "Домашние задание помогает повторить и закрепить изученные на уроках темы... Приучает ребенка к трудолюбию, воспитывает волю, самостоятельность, ответственность и другие положительные качества характера", - уточнил он. По словам Марченко, домашние задания - это важная часть образования ребенка. "Самостоятельная работа формирует ответственность, усидчивость, способность к саморазвитию. Исследования показали, что выполнение домашнего задания помогает повысить успеваемость школьника. Несомненно, регулярное выполнение домашней работы помогает детям развить многие навыки и умения, которые пригодятся им в будущей жизни", - добавил парламентарий. Также он привел пример некоторых стран, где полностью или частично отказались от домашних работ. "Например, такой эксперимент провели во Франции. В результате выяснилось, что у выпускников школ значительно снизился уровень знаний", - сказал депутат. Как отметил Марченко, можно рассматривать дозированную домашнюю нагрузку на школьника, но этот вопрос необходимо обсуждать со специалистами - педагогами, медиками.

https://ria.ru/20230603/zadanie-1876010137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, евгений марченко, госдума рф, россия