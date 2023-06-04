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Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах
Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах - РИА Новости, 04.06.2023
Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах
Если освободить школьников от домашнего задания, то они посвятят освободившееся время бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:54
2023-06-04T12:54
2023-06-04T13:32
образование - общество
евгений марченко
госдума рф
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если освободить школьников от домашнего задания, то они посвятят освободившееся время бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по молодежной политике Евгений Марченко. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков ранее отмечал, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. "Если следовать предложению Владислава Даванкова, то у школьников освободится время, которое они посвятят праздному существованию. А именно бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, что отрицательно сказывается на психике и физическом здоровье детей", - сказал Марченко. Поэтому депутат высказался против отмены домашнего задания, назвав причины, по которым, по его мнению, этого делать нельзя. "Домашние задание помогает повторить и закрепить изученные на уроках темы... Приучает ребенка к трудолюбию, воспитывает волю, самостоятельность, ответственность и другие положительные качества характера", - уточнил он. По словам Марченко, домашние задания - это важная часть образования ребенка. "Самостоятельная работа формирует ответственность, усидчивость, способность к саморазвитию. Исследования показали, что выполнение домашнего задания помогает повысить успеваемость школьника. Несомненно, регулярное выполнение домашней работы помогает детям развить многие навыки и умения, которые пригодятся им в будущей жизни", - добавил парламентарий. Также он привел пример некоторых стран, где полностью или частично отказались от домашних работ. "Например, такой эксперимент провели во Франции. В результате выяснилось, что у выпускников школ значительно снизился уровень знаний", - сказал депутат. Как отметил Марченко, можно рассматривать дозированную домашнюю нагрузку на школьника, но этот вопрос необходимо обсуждать со специалистами - педагогами, медиками.
https://ria.ru/20230603/zadanie-1876010137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, евгений марченко, госдума рф, россия
Образование - Общество, Евгений Марченко, Госдума РФ, Россия
Депутат Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школах
Депутат ГД Марченко: без домашнего задания школьники будут бесцельно сидеть в соцсетях
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если освободить школьников от домашнего задания, то они посвятят освободившееся время бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по молодежной политике Евгений Марченко.
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков ранее отмечал, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.
"Если следовать предложению Владислава Даванкова, то у школьников освободится время, которое они посвятят праздному существованию. А именно бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, что отрицательно сказывается на психике и физическом здоровье детей", - сказал Марченко.
Поэтому депутат высказался против отмены домашнего задания, назвав причины, по которым, по его мнению, этого делать нельзя.
"Домашние задание помогает повторить и закрепить изученные на уроках темы... Приучает ребенка к трудолюбию, воспитывает волю, самостоятельность, ответственность и другие положительные качества характера", - уточнил он.
По словам Марченко, домашние задания - это важная часть образования ребенка. "Самостоятельная работа формирует ответственность, усидчивость, способность к саморазвитию. Исследования показали, что выполнение домашнего задания помогает повысить успеваемость школьника. Несомненно, регулярное выполнение домашней работы помогает детям развить многие навыки и умения, которые пригодятся им в будущей жизни", - добавил парламентарий.
Также он привел пример некоторых стран, где полностью или частично отказались от домашних работ. "Например, такой эксперимент провели во Франции
. В результате выяснилось, что у выпускников школ значительно снизился уровень знаний", - сказал депутат.
Как отметил Марченко, можно рассматривать дозированную домашнюю нагрузку на школьника, но этот вопрос необходимо обсуждать со специалистами - педагогами, медиками.
Вместо отмены домашних заданий стоит разработать новые методики - эксперт