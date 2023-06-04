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Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/dom-1876130256.html
Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки
Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки
Жилой дом полностью разрушен в результате обстрелов Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T22:56
2023-06-04T22:56
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Жилой дом полностью разрушен в результате обстрелов Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Обстрелом украинских террористов в Горловке полностью уничтожен дом по адресу: улица Кишиневская, 1", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в воскресенье сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших с 9.10 по 20.57 38 снарядов калибром 152 миллиметра, а также 26 ракет из РСЗО. Как сообщил Приходько, в результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки

Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ разрушили жилой дом при обстреле города

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Горловке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Жилой дом полностью разрушен в результате обстрелов Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«
"Обстрелом украинских террористов в Горловке полностью уничтожен дом по адресу: улица Кишиневская, 1", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в воскресенье сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших с 9.10 по 20.57 38 снарядов калибром 152 миллиметра, а также 26 ракет из РСЗО.
Как сообщил Приходько, в результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб и еще один получил ранения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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