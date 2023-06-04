https://ria.ru/20230604/dom-1876130256.html

Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки

Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки

Жилой дом полностью разрушен в результате обстрелов Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:56

2023-06-04T22:56

2023-06-04T22:56

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Жилой дом полностью разрушен в результате обстрелов Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Обстрелом украинских террористов в Горловке полностью уничтожен дом по адресу: улица Кишиневская, 1", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в воскресенье сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших с 9.10 по 20.57 38 снарядов калибром 152 миллиметра, а также 26 ракет из РСЗО. Как сообщил Приходько, в результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины