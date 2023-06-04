https://ria.ru/20230604/dogovor-1876127548.html

Совбез Армении заявил об интенсивных переговорах по мирному договору с Баку

Совбез Армении заявил об интенсивных переговорах по мирному договору с Баку - РИА Новости, 04.06.2023

Совбез Армении заявил об интенсивных переговорах по мирному договору с Баку

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян допустил возможность подписания мирного договора с Баку до конца года. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:08

2023-06-04T22:08

2023-06-04T22:08

в мире

армения

азербайджан

армен григорян

арарат мирзоян

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян допустил возможность подписания мирного договора с Баку до конца года. "Переговоры идут очень интенсивно, если мы сможем сохранить эту интенсивность и будет решительная поддержка со стороны международного сообщества для достижения прогресса, то есть шанс иметь мирный договор к концу года", - заявил Григорян в интервью общественному телевидению Армении. По его словам, армянская сторона намерена добиться заключения мирного договора как можно скорее. "Это может быть в течение года, а может затянуться до конца года. Но наш настрой состоит в том, чтобы найти решения, продвигать мирную повестку в рамках этих решений и иметь мирное соглашение", - сказал Григорян. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.

https://ria.ru/20230525/perekhod-1874211413.html

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в мире, армения, азербайджан, армен григорян, арарат мирзоян, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе