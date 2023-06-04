https://ria.ru/20230604/diktant-1876124233.html

В Париже организовали массовый диктант на Елисейских полях

В Париже организовали массовый диктант на Елисейских полях - РИА Новости, 04.06.2023

В Париже организовали массовый диктант на Елисейских полях

Сотни школьных парт установили на Елисейских полях в Париже для участников диктанта по французскому языку, который, согласно данным организаторов, претендует на РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T21:29

2023-06-04T21:29

2023-06-04T21:29

в мире

париж

франция

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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Сотни школьных парт установили на Елисейских полях в Париже для участников диктанта по французскому языку, который, согласно данным организаторов, претендует на новый рекорд Гиннеса по количеству участников, передаёт корреспондент РИА Новости. На главной авеню Парижа в воскресенье вместо привычного потока машин появились стройные ряды школьных парт. Свои знания языка Бодлера и Бальзака могут проверить все желающие старше 10 лет, заранее зарегистрировавшиеся на сайте мэрии города. Несмотря на палящее солнце, свободных мест практически нет. На диктант на Елисейских полях пришли как школьники и студенты, так и множество пожилых французов. Участники терпеливо сидят за партами в ожидании начала диктанта: перед Триумфальной аркой установили сцену, на которой знакомые с детства зелёные школьные доски. Со сцены зачитывают текст: у участников есть три прослушивания, чтобы все записать и исправить ошибки. Победителями станут те, кто не допустит ни одной ошибки. Всего власти города организовали три диктанта на протяжении всего дня - на темы детства, современности и спорта. В каждом могут принять участие до 1700 человек. Первый диктант зачитывал журналист и литературный критик Огюстен Трапенар, второй - известная французская писательница Катрин Панколь, а третий прочтёт регбист и вице-мэр Парижа, ответственный за спортивные мероприятия, Пьер Рабадан. Организаторы акции, Комитет Елисейских полей, планируют побить мировой рекорд: по предварительным данным, в ней примут участие порядка 5000 человек. Как отмечают французские СМИ, всего мэрия получила более 40 тысяч заявок на участие в диктанте. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году на французском стадионе Стад-де-Франс. Тогда диктант написали 1473 человека. По задумке организаторов, цель диктанта - вспомнить правописание, развлечься и вызвать любопытство граждан.

https://ria.ru/20220930/bolonskaya-1820607119.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция