https://ria.ru/20230604/dakar-1876049332.html
Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар
Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар - РИА Новости, 04.06.2023
Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар
Посольство России в Сенегале рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Дакар в связи с вероятными массовыми протестами,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:40
2023-06-04T10:40
2023-06-04T10:40
сенегал
россия
дакар (город)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Посольство России в Сенегале рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Дакар в связи с вероятными массовыми протестами, которые могут пройти в стране из-за напряжений внутриполитической обстановки, заявили в воскресенье в посольстве России в Сенегале. "В Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой в стране (вчера лидер оппозиции Усман Сонко был приговорен к двум годам тюрьмы) вероятны массовые протесты по всей стране агрессивно настроенной молодежи. По информации правительства Сенегала, вчера в ходе протестов убиты девять человек, многие ранены. В этой связи посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам — не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Сенегале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенегал, россия, дакар (город)
Сенегал, Россия, Дакар (город)
Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар
Посольство России в Сенегале порекомендовало воздержаться от поездок в Дакар