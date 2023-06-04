https://ria.ru/20230604/dakar-1876049332.html

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар - РИА Новости, 04.06.2023

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Дакар

Посольство России в Сенегале рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Дакар в связи с вероятными массовыми протестами,... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:40

2023-06-04T10:40

2023-06-04T10:40

сенегал

россия

дакар (город)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Посольство России в Сенегале рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Дакар в связи с вероятными массовыми протестами, которые могут пройти в стране из-за напряжений внутриполитической обстановки, заявили в воскресенье в посольстве России в Сенегале. "В Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой в стране (вчера лидер оппозиции Усман Сонко был приговорен к двум годам тюрьмы) вероятны массовые протесты по всей стране агрессивно настроенной молодежи. По информации правительства Сенегала, вчера в ходе протестов убиты девять человек, многие ранены. В этой связи посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам — не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Сенегале.

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

сенегал

россия

дакар (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сенегал, россия, дакар (город)