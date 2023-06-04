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В Армавире ввели режим ЧС из-за ливней

В Армавире ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 04.06.2023

В Армавире ввели режим ЧС из-за ливней

Администрация города Армавира на Кубани ввела режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в воскресенье проливного дождя, сообщается в телеграм-канале мэрии... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:44

2023-06-04T22:44

2023-06-04T22:44

армавир

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Администрация города Армавира на Кубани ввела режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в воскресенье проливного дождя, сообщается в телеграм-канале мэрии города. По данным властей, в воскресенье в Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате в городе было подтоплено порядка 15 частных домов. "В Армавире введен режим ЧС… Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Армавире из-за сильных осадков по улице Шоссейной обвалился канализационный коллектор. Было отключено 14 электроподстанций. Частично затоплены автовокзал и детский сад №10. Воспитанники переведены в ближайшие учреждения дошкольного образования. По данным гидрометцентра, в течение трех суток в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, сильные осадки, а также усиление ветра до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20230531/livni-1875217909.html

армавир

краснодарский край

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армавир, краснодарский край, происшествия