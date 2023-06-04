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Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху - РИА Новости, 04.06.2023
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15:33 04.06.2023 (обновлено: 15:41 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/cherepakha-1876084679.html
Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху
Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху - РИА Новости, 04.06.2023
Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху
Сто пятьдесят пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху эвакуировали из больницы в Новосибирске, где загорелась кровля, сообщает региональный... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:33
2023-06-04T15:41
происшествия
новосибирск
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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Сто пятьдесят пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху эвакуировали из больницы в Новосибирске, где загорелась кровля, сообщает региональный минздрав. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что из здания были эвакуированы 130 человек. Пострадавших нет. Четыре корпуса больницы, в том числе региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме. "Из пострадавшего от пожара корпуса ЦКБ медики оперативно эвакуировали не только 150 пациентов, в том числе семь реанимационных, но и черепаху, которая живет в отделении терапии", - говорится в сообщении минздрава.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху

Среди эвакуированных из больницы в Новосибирске, где загорелась кровля, оказалась черепаха

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожарная техника на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Пожарная техника на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пожарная техника на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Сто пятьдесят пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху эвакуировали из больницы в Новосибирске, где загорелась кровля, сообщает региональный минздрав.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что из здания были эвакуированы 130 человек. Пострадавших нет. Четыре корпуса больницы, в том числе региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме.
"Из пострадавшего от пожара корпуса ЦКБ медики оперативно эвакуировали не только 150 пациентов, в том числе семь реанимационных, но и черепаху, которая живет в отделении терапии", - говорится в сообщении минздрава.
Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал
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