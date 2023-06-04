https://ria.ru/20230604/cherepakha-1876084679.html

Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху

Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху - РИА Новости, 04.06.2023

Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху

Сто пятьдесят пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху эвакуировали из больницы в Новосибирске, где загорелась кровля, сообщает региональный... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:33

2023-06-04T15:33

2023-06-04T15:41

происшествия

новосибирск

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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Сто пятьдесят пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху эвакуировали из больницы в Новосибирске, где загорелась кровля, сообщает региональный минздрав. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что из здания были эвакуированы 130 человек. Пострадавших нет. Четыре корпуса больницы, в том числе региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме. "Из пострадавшего от пожара корпуса ЦКБ медики оперативно эвакуировали не только 150 пациентов, в том числе семь реанимационных, но и черепаху, которая живет в отделении терапии", - говорится в сообщении минздрава.

https://ria.ru/20230604/pozhar-1876072681.html

новосибирск

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск