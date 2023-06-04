https://ria.ru/20230604/chayldfri-1876113575.html

В Госдуме призвали запретить термин "чайлдфри" в России

В Госдуме призвали запретить термин "чайлдфри" в России - РИА Новости, 04.06.2023

В Госдуме призвали запретить термин "чайлдфри" в России

Термин "чайлдфри" нужно перевести уже сейчас на русский язык в рамках принятого закона о госязыке, а не ждать 2025 года, сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая РИА... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:42

2023-06-04T19:42

2023-06-04T19:42

общество

россия

татьяна буцкая

владимир путин

елена ямпольская

госдума рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Термин "чайлдфри" нужно перевести уже сейчас на русский язык в рамках принятого закона о госязыке, а не ждать 2025 года, сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари, заявила ранее РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. "У нас тоже есть такой закон, по которому все не русские слова, надо переводить на русский язык. Здесь уже законодательно принято, мы уходим от англицизмов, если закон есть, то надо его соблюдать. Зачем ждать 2025 года и за один день пытаться переименовать? Нужно сделать это уже сегодня", - сказала она. Также депутат отметила, что в комитете сейчас рассматривается законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри. Авторами выступили депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Эти же авторы вносили законопроект в сентябре прошлого года. При этом, документ тогда не поддержало правительство, профильный комитет отправлял инициативу на доработку. "Законопроект такой есть, он поступил в наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Но в данном случае, я говорила не про законопроект, а про термин (чайлдфри - прим.). Давайте его переведем на русский язык, как этого уже требует закон. И что получится? "Я против детей?", "Свободная от детей". С такой женщиной мужчине даже знакомиться будет страшно, каким-то холодом от нее веет", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20230308/feminizm-1856478844.html

https://ria.ru/20230227/chayldfri-1854649228.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна буцкая, владимир путин, елена ямпольская, госдума рф