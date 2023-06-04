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В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта

В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта - РИА Новости, 04.06.2023

В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта

Боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T23:34

2023-06-04T23:34

2023-06-04T23:34

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он заявлял, что украинские войска, в том числе польские наемники, в воскресенье пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Силами РФ они были отброшены назад, но боевые действия продолжаются. "На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая", - сказал Рогов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется. Рогов подчеркнул, что украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875684310.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф