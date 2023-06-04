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В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/boy-1876132552.html
В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта
В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта - РИА Новости, 04.06.2023
В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта
Боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T23:34
2023-06-04T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он заявлял, что украинские войска, в том числе польские наемники, в воскресенье пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Силами РФ они были отброшены назад, но боевые действия продолжаются. "На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая", - сказал Рогов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется. Рогов подчеркнул, что украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875684310.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области сообщили о восьмичасовом бое на линии фронта

Рогов сообщил о восьмичасовом бое на линии фронта в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он заявлял, что украинские войска, в том числе польские наемники, в воскресенье пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Силами РФ они были отброшены назад, но боевые действия продолжаются.
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"На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая", - сказал Рогов.
По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется.
Рогов подчеркнул, что украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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