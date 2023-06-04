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Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке - РИА Новости, 05.06.2023

Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-04T16:59

2023-06-04T16:59

2023-06-05T00:32

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале."На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению", — сказал он.Губернатор также прокомментировал обращение диверсантов, которые предложили ему встретиться для беседы по поводу пленных."Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", — сказал Гладков.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html

https://ria.ru/20230525/diversanty-1873997048.html

белгородская область

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Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ 2023-06-04T16:59 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)