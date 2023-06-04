https://ria.ru/20230604/boy-1876095557.html
Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке - РИА Новости, 05.06.2023
Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-04T16:59
2023-06-04T16:59
2023-06-05T00:32
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале."На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению", — сказал он.Губернатор также прокомментировал обращение диверсантов, которые предложили ему встретиться для беседы по поводу пленных."Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", — сказал Гладков.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html
https://ria.ru/20230525/diversanty-1873997048.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876098868_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b4ead061f9a6b4e8fa32c46a5561032.jpg
Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ
Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ
2023-06-04T16:59
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Губернатор Белгородской области Гладков: идет бой с ДРГ ВСУ в Новой Таволжанке
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале.
«
"На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению", — сказал он.
Губернатор также прокомментировал обращение диверсантов, которые предложили ему встретиться для беседы по поводу пленных.
"Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", — сказал Гладков.
Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.
В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины
, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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