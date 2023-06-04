https://ria.ru/20230604/blinken-1876025907.html

Блинкена подняли на смех после слов о Путине

Блинкена подняли на смех после слов о Путине - РИА Новости, 04.06.2023

Блинкена подняли на смех после слов о Путине

Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны, заявил в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T04:53

2023-06-04T04:53

2023-06-04T15:44

в мире

сша

россия

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владимир путин

энтони блинкен

скотт риттер

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.Так он прокомментировал недавнее выступление Блинкена в Хельсинки, где тот заявил об убежденности российского лидера в том, что Россия продержится дольше, чем Украина и ее союзники. Также госсекретарь США рассказал, что Путин якобы убежден в том, что даже если он проиграет в малом, то выиграет в большом. По мнению Блинкена, цель США заключается в том, чтобы помешать этим планам."Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…"; "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: "Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?", — сыронизировал бывший разведчик.Риттер отметил: он постоянно следит за тем, что говорит и пишет президент России, и ничего из того, что Путин когда-либо формулировал, не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и открыта для конструктивного партнерства на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.

https://ria.ru/20230604/bayden-1876023172.html

https://ria.ru/20230603/putin-1875967795.html

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в мире, сша, россия, хельсинки, владимир путин, энтони блинкен, скотт риттер