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Блинкена подняли на смех после слов о Путине - РИА Новости, 04.06.2023
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04:53 04.06.2023 (обновлено: 15:44 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/blinken-1876025907.html
Блинкена подняли на смех после слов о Путине
Блинкена подняли на смех после слов о Путине - РИА Новости, 04.06.2023
Блинкена подняли на смех после слов о Путине
Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны, заявил в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:53
2023-06-04T15:44
в мире
сша
россия
хельсинки
владимир путин
энтони блинкен
скотт риттер
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.Так он прокомментировал недавнее выступление Блинкена в Хельсинки, где тот заявил об убежденности российского лидера в том, что Россия продержится дольше, чем Украина и ее союзники. Также госсекретарь США рассказал, что Путин якобы убежден в том, что даже если он проиграет в малом, то выиграет в большом. По мнению Блинкена, цель США заключается в том, чтобы помешать этим планам."Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…"; "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: "Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?", — сыронизировал бывший разведчик.Риттер отметил: он постоянно следит за тем, что говорит и пишет президент России, и ничего из того, что Путин когда-либо формулировал, не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и открыта для конструктивного партнерства на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.
https://ria.ru/20230604/bayden-1876023172.html
https://ria.ru/20230603/putin-1875967795.html
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в мире, сша, россия, хельсинки, владимир путин, энтони блинкен, скотт риттер
В мире, США, Россия, Хельсинки, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Скотт Риттер
Блинкена подняли на смех после слов о Путине

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал попытки Блинкена понять планы Путина бессмысленными

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
Так он прокомментировал недавнее выступление Блинкена в Хельсинки, где тот заявил об убежденности российского лидера в том, что Россия продержится дольше, чем Украина и ее союзники. Также госсекретарь США рассказал, что Путин якобы убежден в том, что даже если он проиграет в малом, то выиграет в большом. По мнению Блинкена, цель США заключается в том, чтобы помешать этим планам.
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"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…"; "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: "Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?", — сыронизировал бывший разведчик.
Риттер отметил: он постоянно следит за тем, что говорит и пишет президент России, и ничего из того, что Путин когда-либо формулировал, не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и открыта для конструктивного партнерства на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.
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В миреСШАРоссияХельсинкиВладимир ПутинЭнтони БлинкенСкотт Риттер
 
 
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