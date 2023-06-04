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В Джанкое сбили беспилотник - РИА Новости, 04.06.2023
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05:10 04.06.2023 (обновлено: 09:28 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html
В Джанкое сбили беспилотник
В Джанкое сбили беспилотник - РИА Новости, 04.06.2023
В Джанкое сбили беспилотник
В крымском Джанкое сбили беспилотник, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T05:10
2023-06-04T09:28
джанкой
олег крючков
происшествия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В крымском Джанкое сбили беспилотник, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.&quot;Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром&quot;, — написал он.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым. Так, 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а также сбили средствами ПВО шесть беспилотников. Двенадцатого мая ПВО поразила БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230603/bespilotnik-1875951959.html
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джанкой, олег крючков, происшествия
Джанкой, Олег Крючков, Происшествия
В Джанкое сбили беспилотник

Советник главы Крыма Крючков сообщил, что в Джанкое сбили беспилотник

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В крымском Джанкое сбили беспилотник, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
«

"Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром", — написал он.

ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым.
Так, 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а также сбили средствами ПВО шесть беспилотников. Двенадцатого мая ПВО поразила БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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ДжанкойОлег КрючковПроисшествия
 
 
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