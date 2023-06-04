Советник главы Крыма Крючков сообщил, что в Джанкое сбили беспилотник
"Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром", — написал он.
"Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром", — написал он.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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