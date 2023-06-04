https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html

ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области

ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023

ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области

ВСУ ночью обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T08:34

2023-06-04T08:34

2023-06-04T11:43

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет", — написал он.Глава региона отметил, что сегодня в пунктах временного размещения в области находятся более четырех тысяч человек, им оказывают всю необходимую помощь.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.Накануне Гладков сообщал, что украинские боевики за сутки выпустили по Шебекино 371 боеприпас.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины