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ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
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08:34 04.06.2023 (обновлено: 11:43 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html
ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области
ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области
ВСУ ночью обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T08:34
2023-06-04T11:43
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет", — написал он.Глава региона отметил, что сегодня в пунктах временного размещения в области находятся более четырех тысяч человек, им оказывают всю необходимую помощь.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.Накануне Гладков сообщал, что украинские боевики за сутки выпустили по Шебекино 371 боеприпас.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области

Белгородский губернатор сообщил о многочисленных повреждениях в области из-за ударов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет", — написал он.
Глава региона отметил, что сегодня в пунктах временного размещения в области находятся более четырех тысяч человек, им оказывают всю необходимую помощь.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.
В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
Накануне Гладков сообщал, что украинские боевики за сутки выпустили по Шебекино 371 боеприпас.
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