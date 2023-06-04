https://ria.ru/20230604/bayden-1876023172.html

В США увидели ужасный знак в падении Байдена перед насмешкой в адрес России

В США увидели ужасный знак в падении Байдена перед насмешкой в адрес России - РИА Новости, 04.06.2023

В США увидели ужасный знак в падении Байдена перед насмешкой в адрес России

Каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США и ищет возможности добиться выгодных уступок. Так случилось и при ициденте в... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T03:37

2023-06-04T03:37

2023-06-04T15:22

в мире

сша

россия

джо байден

колорадо

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США и ищет возможности добиться выгодных уступок. Так случилось и при ициденте в Колорадо, пока Блинкен высмеивал Россию в Хельсинки, написал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive.Пока Блинкен высмеивал Россию, назвав ее армию "второй на Украине", Байден упал на глазах у всего мира, тем самым дав знак остальным странам, отметил эксперт."Весь остальной мир — как друзья, так и враги — ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) падает <…>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединенные Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам", — выразил мнение автор статьи.Работа президента США, пишет Вейхерт, сопряжена с постоянным физическим и ментальным напряжением, многолетним отсутствием качественного сна и ежедневным плотным графиком, с которым 80-летний Байден уже не справляется."Извините, но Байден в прямом смысле слаб. Я также считаю, что он умственно отсталый. И это печально. Неужели руководство Байдена — это лучшее, что заслуживает развитая, богатая нация с населением более 320 миллионов человек?" — задается вопросом аналитик.Вейхерт добавил, что операция на Украине началась во многом из-за слабости Байдена в глазах руководства России и теперь США вынуждены тратить колоссальные ресурсы ради того, чтобы поменять это мнение. Аналогичные модели отношений выстраиваются также и с руководителями Китая, КНДР и Ирана, которые, по мнению эксперта, постоянно ищут возможности получить выгодные преимущества от президентства Байдена, унижающего США "одним лишь своим пребыванием в Овальном кабинете".Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.

https://ria.ru/20230603/zhenschiny-1876004013.html

https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html

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в мире, сша, россия, джо байден, колорадо