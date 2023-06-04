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Байден выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии - РИА Новости, 04.06.2023
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02:56 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/bayden-1876022359.html
Байден выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии
Байден выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии - РИА Новости, 04.06.2023
Байден выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии, говорится в распространенном сообщении главы государства. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T02:56
2023-06-04T02:56
индия
америка
сша
джо байден
крушение поездов в штате одиша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии, говорится в распространенном сообщении главы государства. "Джилл (супруга Байдена - ред.) и я с разбитым сердцем восприняли трагические новости о смертоносной аварии поезда в Индии", - говорится в заявлении американского президента. Байден добавил, что "люди в Америке скорбят вместе с народом Индии". Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранены более 800. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.
https://ria.ru/20230604/soboleznovaniya-1876021278.html
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индия, америка, сша, джо байден, крушение поездов в штате одиша, в мире
Индия, Америка, США, Джо Байден, Крушение поездов в штате Одиша, В мире
Байден выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии

Президент США Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии, говорится в распространенном сообщении главы государства.
«
"Джилл (супруга Байдена - ред.) и я с разбитым сердцем восприняли трагические новости о смертоносной аварии поезда в Индии", - говорится в заявлении американского президента.
Байден добавил, что "люди в Америке скорбят вместе с народом Индии".
Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранены более 800. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.
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ИндияАмерикаСШАДжо БайденКрушение поездов в штате ОдишаВ мире
 
 
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