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Министру экономики Сербии посоветовали "закрыть рот"

Министру экономики Сербии посоветовали "закрыть рот" - РИА Новости, 04.06.2023

Министру экономики Сербии посоветовали "закрыть рот"

Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич сказал "закрыть свой рот" министру экономики Раде Басте, который... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T20:00

2023-06-04T20:00

2023-06-04T20:07

в мире

сербия

александр вучич

милош вучевич

сербская прогрессивная партия (спп)

партия свободы и справедливости

нато

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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич сказал "закрыть свой рот" министру экономики Раде Басте, который ранее призывал ввести санкции против РФ, а теперь требует от президента начать аресты активистов. МВД Сербии сообщило в воскресенье, что мужчина 29 лет, напавший на гражданина США в ходе протеста оппозиции в столице Сербии в субботу, приговорен к 15 суткам ареста, а американец - к месяцу заключения, так как не зарегистрировал пребывание в стране. Министр хозяйства (экономики) Раде Баста, который ранее неоднократно требовал от президента Сербии Александра Вучича ввести санкции против России, на этот раз потребовал от него "задержать негодяев, которые нападают на народ и журналистов". "Этот НАТО - негодяй, пусть (Баста – ред.) закроет уже свой рот. Те люди задержаны, а какой он непорядочный, должны бы и его самого и его единомышленников", - заявил журналистам Глишич. В субботу в Белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики действующих властей Сербии. Демонстранты прошли от Скупщины (парламента) по центральным улицам города, очертив "обруч" вокруг администрации президента в несколько кварталов. Официальных данных о числе участников нет, оппозиционные СМИ сообщают о более чем 10 тысячах человек. Организаторы также сообщили об инциденте, по их словам, ультраправые активисты напали перед Скупщиной на человека, говорившего по-английски. Очередной протест состоится в следующее воскресенье, 11 июня. В столице Сербии 26 мая состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, на акцию собрались 200 тысяч человек. Как ранее Вучич и обещал, он на следующий день сообщил об уходе с поста лидера Сербской прогрессивной партии, на этот пост избрали главу минобороны Милоша Вучевича. Президент заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса, "для сохранения страны". Сербский лидер на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока предупреждали о попытках организации цветной революции в Сербии. По его словам, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция состоялась 27 мая. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875127129.html

https://ria.ru/20230603/kosovo-1875891399.html

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в мире, сербия, александр вучич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), партия свободы и справедливости, нато