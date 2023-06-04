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"У них так везде". Американца поразили российские города одной деталью - РИА Новости, 04.06.2023
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16:04 04.06.2023 (обновлено: 17:50 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/amerikanets-1876088819.html
"У них так везде". Американца поразили российские города одной деталью
"У них так везде". Американца поразили российские города одной деталью - РИА Новости, 04.06.2023
"У них так везде". Американца поразили российские города одной деталью
В российских городах высокий уровень комфорта благодаря бурному развитию IT и сферы услуг, рассказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:04
2023-06-04T17:50
политика
россия
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В российских городах высокий уровень комфорта благодаря бурному развитию IT и сферы услуг, рассказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями. &lt;...&gt; У них в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине. Представьте, что вам позвонила мама, позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, снимаете блокировку с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде&quot;, — отметил военный.Ведущий канала Эндрю Наполитано, в свою очередь, заявил, что в Нью-Йорке есть похожая услуга, но только с мотоциклами."Картина, которую вы описали, поразительна, Скотт", — резюмировал он.Ранее Риттер рассказал о буме строительства зданий и инфраструктуры в России. По его словам, после ухода западных компаний из страны в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.
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политика, россия, сша, скотт риттер
Политика, Россия, США, Скотт Риттер
"У них так везде". Американца поразили российские города одной деталью

Бывшего американского разведчика Риттера поразил уровень комфорта в российских городах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В российских городах высокий уровень комфорта благодаря бурному развитию IT и сферы услуг, рассказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями. <...> У них в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине. Представьте, что вам позвонила мама, позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, снимаете блокировку с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде", — отметил военный.

Ведущий канала Эндрю Наполитано, в свою очередь, заявил, что в Нью-Йорке есть похожая услуга, но только с мотоциклами.
"Картина, которую вы описали, поразительна, Скотт", — резюмировал он.
Ранее Риттер рассказал о буме строительства зданий и инфраструктуры в России. По его словам, после ухода западных компаний из страны в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.
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