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К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек - РИА Новости, 04.06.2023
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15:47 04.06.2023 (обновлено: 16:30 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876086712.html
К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек
К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек - РИА Новости, 04.06.2023
К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек
Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве с участием около полумиллиона человек, сообщили организаторы. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:47
2023-06-04T16:30
в мире
польша
дональд туск
варшава
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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве с участием около полумиллиона человек, сообщили организаторы. &quot;В марше около полумиллиона человек. Нас полмиллиона&quot;, — заявили они.Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, но многие выкрикивают ненормативные лозунги в адрес правительства. В толпе смешались как политические оппозиционеры, так и сторонники ЛГБТ и абортов, антиклерикалы — каждый идет в марше со своими требованиями. Марш организовал лидер польской оппозиции, глава "Гражданской коалиции", бывший глава Европейской комиссии Дональд Туск. Дату проведения мероприятия манифестанты выбрали не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые частично свободные парламентские выборы.
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в мире, польша, дональд туск, варшава
В мире, Польша, Дональд Туск, Варшава
К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек

К акции протеста оппозиции в Варшаве присоединились около полумиллиона человек

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiУчастники антиправительственной демонстрации в Варшаве
Участники антиправительственной демонстрации в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Участники антиправительственной демонстрации в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве с участием около полумиллиона человек, сообщили организаторы.
«

"В марше около полумиллиона человек. Нас полмиллиона", — заявили они.

Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, но многие выкрикивают ненормативные лозунги в адрес правительства. В толпе смешались как политические оппозиционеры, так и сторонники ЛГБТ и абортов, антиклерикалы — каждый идет в марше со своими требованиями.
Марш организовал лидер польской оппозиции, глава "Гражданской коалиции", бывший глава Европейской комиссии Дональд Туск. Дату проведения мероприятия манифестанты выбрали не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые частично свободные парламентские выборы.
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