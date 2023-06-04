https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876086712.html

К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек

К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек - РИА Новости, 04.06.2023

К акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек

Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве с участием около полумиллиона человек, сообщили организаторы. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:47

2023-06-04T15:47

2023-06-04T16:30

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дональд туск

варшава

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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве с участием около полумиллиона человек, сообщили организаторы. "В марше около полумиллиона человек. Нас полмиллиона", — заявили они.Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, но многие выкрикивают ненормативные лозунги в адрес правительства. В толпе смешались как политические оппозиционеры, так и сторонники ЛГБТ и абортов, антиклерикалы — каждый идет в марше со своими требованиями. Марш организовал лидер польской оппозиции, глава "Гражданской коалиции", бывший глава Европейской комиссии Дональд Туск. Дату проведения мероприятия манифестанты выбрали не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые частично свободные парламентские выборы.

https://ria.ru/20230603/polsha-1875900864.html

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, дональд туск, варшава