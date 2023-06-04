https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876081769.html
В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции
В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции - РИА Новости, 04.06.2023
В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции
Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:09
2023-06-04T15:09
2023-06-04T16:21
в мире
польша
варшава
анджей дуда
ярослав качиньский
дональд туск
европа
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876082336_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a61f66bddcd5d6e7ecd6db718829ce76.jpg
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. На марш, организованный главой "Гражданской коалиции", бывшим председателем Еврокомиссии Дональдом Туском, собрались несколько десятков тысяч человек. Дату проведения мероприятия манифестанты выбрали не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые частично свободные парламентские выборы. Призывая людей принять участие в акции, Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии "Право и справедливость" (PiS). "Именно здесь, в Варшаве, <...> мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права", — заявил он.Лидер польской оппозиции добавил, что марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу". Несколько десятков тысяч манифестантов собрались на Площади на Раздрожье. Они принесли с собой флаги — в основном Польши и Европейского союза. Также они держат плакаты с лозунгами "Прочь Качиньского" (глава правящей партии Ярослав Качиньский); "Качиньскому и Дуде (президент Польши) — по камере"; "Ни один человек не находится вне закона". От Площади на Раздрожье протестующие планируют двинуться колонной на Замковую площадь в историческом центре Варшавы.Изначально лидеры других польских оппозиционных движений хотели дистанцироваться от участия в мероприятии, так как им пока не удается создать коалицию перед парламентскими выборами, которые должны состояться осенью. Однако после того, как президент Анджей Дуда подписал закон о создании парламентской комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность страны, они решили присоединиться к маршу. Оппозиция опасается, что с помощью этой комиссии PiS будет отстранять своих противников от участия в выборах. В частности, об участии в марше заявили лидеры партии "Польша 2050" Шимон Холовня и Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. "Мы хотим быть с теми, кто хочет свободных выборов", — заявил Холовня, объявляя о своем участии в марше.Безопасность во время марша обеспечивают усиленные наряды полиции. В свою очередь, Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
https://ria.ru/20230529/polsha-1874916463.html
польша
варшава
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876082336_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5628f34c764d8c8147897455dfd28a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, анджей дуда, ярослав качиньский, дональд туск, европа, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Европа, Право и справедливость
В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции
В Варшаве на акцию протеста польской оппозиции пришли несколько десятков тысяч человек
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
На марш, организованный главой "Гражданской коалиции", бывшим председателем Еврокомиссии Дональдом Туском
, собрались несколько десятков тысяч человек. Дату проведения мероприятия манифестанты выбрали не случайно: 4 июня 1989 года в Польше
состоялись первые так называемые частично свободные парламентские выборы.
Призывая людей принять участие в акции, Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии "Право и справедливость
" (PiS).
«
"Именно здесь, в Варшаве, <...> мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права", — заявил он.
Лидер польской оппозиции добавил, что марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу".
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз
Несколько десятков тысяч манифестантов собрались на Площади на Раздрожье. Они принесли с собой флаги — в основном Польши и Европейского союза. Также они держат плакаты с лозунгами "Прочь Качиньского" (глава правящей партии Ярослав Качиньский
); "Качиньскому и Дуде
(президент Польши) —
по камере"; "Ни один человек не находится вне закона". От Площади на Раздрожье протестующие планируют двинуться колонной на Замковую площадь в историческом центре Варшавы.
Изначально лидеры других польских оппозиционных движений хотели дистанцироваться от участия в мероприятии, так как им пока не удается создать коалицию перед парламентскими выборами, которые должны состояться осенью. Однако после того, как президент Анджей Дуда подписал закон о создании парламентской комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность страны, они решили присоединиться к маршу. Оппозиция опасается, что с помощью этой комиссии PiS будет отстранять своих противников от участия в выборах.
В частности, об участии в марше заявили лидеры партии "Польша 2050" Шимон Холовня и Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
«
"Мы хотим быть с теми, кто хочет свободных выборов", — заявил Холовня, объявляя о своем участии в марше.
Безопасность во время марша обеспечивают усиленные наряды полиции.
В свою очередь, Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос