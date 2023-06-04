https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876081769.html

В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции

В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции - РИА Новости, 04.06.2023

В Варшаве началась акция протеста польской оппозиции

Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:09

2023-06-04T15:09

2023-06-04T16:21

в мире

польша

варшава

анджей дуда

ярослав качиньский

дональд туск

европа

право и справедливость

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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Крупная акция протеста польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. На марш, организованный главой "Гражданской коалиции", бывшим председателем Еврокомиссии Дональдом Туском, собрались несколько десятков тысяч человек. Дату проведения мероприятия манифестанты выбрали не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые частично свободные парламентские выборы. Призывая людей принять участие в акции, Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии "Право и справедливость" (PiS). "Именно здесь, в Варшаве, <...> мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права", — заявил он.Лидер польской оппозиции добавил, что марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу". Несколько десятков тысяч манифестантов собрались на Площади на Раздрожье. Они принесли с собой флаги — в основном Польши и Европейского союза. Также они держат плакаты с лозунгами "Прочь Качиньского" (глава правящей партии Ярослав Качиньский); "Качиньскому и Дуде (президент Польши) — по камере"; "Ни один человек не находится вне закона". От Площади на Раздрожье протестующие планируют двинуться колонной на Замковую площадь в историческом центре Варшавы.Изначально лидеры других польских оппозиционных движений хотели дистанцироваться от участия в мероприятии, так как им пока не удается создать коалицию перед парламентскими выборами, которые должны состояться осенью. Однако после того, как президент Анджей Дуда подписал закон о создании парламентской комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность страны, они решили присоединиться к маршу. Оппозиция опасается, что с помощью этой комиссии PiS будет отстранять своих противников от участия в выборах. В частности, об участии в марше заявили лидеры партии "Польша 2050" Шимон Холовня и Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. "Мы хотим быть с теми, кто хочет свободных выборов", — заявил Холовня, объявляя о своем участии в марше.Безопасность во время марша обеспечивают усиленные наряды полиции. В свою очередь, Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

https://ria.ru/20230529/polsha-1874916463.html

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варшава

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, ярослав качиньский, дональд туск, европа, право и справедливость