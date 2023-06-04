https://ria.ru/20230604/afganistan-1876083868.html
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники - РИА Новости, 04.06.2023
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники
Талибы (движение "Талибан")* публично высекли двоих человек в афганской провинции Пактика, сообщили РИА Новости источники. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:24
2023-06-04T15:24
2023-06-04T15:24
в мире
афганистан
пактика
хайбатулла ахундзада
талибан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513440_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_cbf7a01434f38f94dae5f81db02b7a99.jpg
КАБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан")* публично высекли двоих человек в афганской провинции Пактика, сообщили РИА Новости источники. Инцидент произошел в субботу. Согласно заявлению Верховного суда талибов, преступники признались в совершенных преступлениях. "Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных", - говорится в заявлении суда, где не уточняется избранная мера наказания. Однако по данным источников, осужденные подверглись порке. В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и побивание камнями. В середине ноября прошлого года лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230219/afganistan-1852944445.html
https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html
афганистан
пактика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6324934fca372c81f4ccaff23bd2221.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пактика, хайбатулла ахундзада, талибан, оон
В мире, Афганистан, Пактика, Хайбатулла Ахундзада, Талибан, ООН
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники
Источники: в Афганистане талибы публично высекли двух человек, сознавшихся в преступлениях