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В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники - РИА Новости, 04.06.2023
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15:24 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/afganistan-1876083868.html
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники - РИА Новости, 04.06.2023
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники
Талибы (движение "Талибан")* публично высекли двоих человек в афганской провинции Пактика, сообщили РИА Новости источники. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:24
2023-06-04T15:24
в мире
афганистан
пактика
хайбатулла ахундзада
талибан
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КАБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан")* публично высекли двоих человек в афганской провинции Пактика, сообщили РИА Новости источники. Инцидент произошел в субботу. Согласно заявлению Верховного суда талибов, преступники признались в совершенных преступлениях. "Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных", - говорится в заявлении суда, где не уточняется избранная мера наказания. Однако по данным источников, осужденные подверглись порке. В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и побивание камнями. В середине ноября прошлого года лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230219/afganistan-1852944445.html
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в мире, афганистан, пактика, хайбатулла ахундзада, талибан, оон
В мире, Афганистан, Пактика, Хайбатулла Ахундзада, Талибан, ООН
В Афганистане талибы публично высекли двух человек, сообщили источники

Источники: в Афганистане талибы публично высекли двух человек, сознавшихся в преступлениях

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан")* публично высекли двоих человек в афганской провинции Пактика, сообщили РИА Новости источники.
Инцидент произошел в субботу. Согласно заявлению Верховного суда талибов, преступники признались в совершенных преступлениях.
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"Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных", - говорится в заявлении суда, где не уточняется избранная мера наказания. Однако по данным источников, осужденные подверглись порке.
В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и побивание камнями. В середине ноября прошлого года лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанПактикаХайбатулла АхундзадаТалибанООН
 
 
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