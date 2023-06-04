https://ria.ru/20230604/aerodrom-1876051854.html

В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром

В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром - РИА Новости, 04.06.2023

В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром

Около города Кропивницкий Кировоградской области и в Сумской области на Украине получили повреждения оперативный аэродром и объекты инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T11:02

2023-06-04T11:02

2023-06-04T13:51

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Около города Кропивницкий Кировоградской области и в Сумской области на Украине получили повреждения оперативный аэродром и объекты инфраструктуры, заявил советник командования Воздушных сил постсоветской республики Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада". "В Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить", — сказал он.Ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, кировоградская область, владимир путин, нато