https://ria.ru/20230604/aerodrom-1876051854.html
В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром
В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром - РИА Новости, 04.06.2023
В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром
Около города Кропивницкий Кировоградской области и в Сумской области на Украине получили повреждения оперативный аэродром и объекты инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:02
2023-06-04T11:02
2023-06-04T13:51
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Около города Кропивницкий Кировоградской области и в Сумской области на Украине получили повреждения оперативный аэродром и объекты инфраструктуры, заявил советник командования Воздушных сил постсоветской республики Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада". "В Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить", — сказал он.Ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, кировоградская область, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кировоградская область, Владимир Путин, НАТО
В Кировоградской области Украины поврежден оперативный аэродром
Представитель ВВС Украины Игнат: оперативный аэродром в Кропивницком получил повреждения