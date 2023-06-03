https://ria.ru/20230603/zvezda-1875980758.html

Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде

Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде - РИА Новости, 03.06.2023

Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде

Группа "Звезда" показала в Великом Новгороде фигуры высшего пилотажа, авиашоу проходило над акваторией реки Волхов на открытии фестиваля "Новгородское лето". РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T18:40

2023-06-03T18:40

2023-06-03T18:41

великий новгород

волхов

новгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875979985_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_423cc34a363dca5ab929638858e0fcff.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группа "Звезда" показала в Великом Новгороде фигуры высшего пилотажа, авиашоу проходило над акваторией реки Волхов на открытии фестиваля "Новгородское лето". Как сообщила пресс-служба правительства региона, четверка поршневых самолетов под управлением Дмитрия Мотина, Владимира Николаева, Максима Бугаева и Владимира Ильинского выполнила в небе фигуры группового пилотажа. Также новгородцы увидели встречный парный пилотаж на Як-55 в исполнении Владимира Николаева и Максима Бугаева и соло-программу в исполнении Сергея Гурова. Выступление сопровождалось пиротехническим шоу. "Летчики продемонстрировали расхождение на пересекающихся курсах, встречную петлю Нестерова, поворот на вертикали с синхронными вращениями вверх и вниз, вертикаль с полубочкой вверх и другие фигуры высшего пилотажа... Пилотажная группа "Звезда" была создана в рамках проекта "Русские авиационные гонки" в апреле 2022 года", - отмечает пресс-служба правительства региона. В завершении авиашоу с сольной программой выступил Михаил Мамистов - единственный в истории соревнований по высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы и первый и пока единственный трехкратный абсолютный чемпион мира. Планируется, что 4 июня группа "Звезда" во время Всероссийского полумарафона "ЗаБег" поддержит бегунов, пролетев над ними строем. Отдельной частью программы станут демонстрационные полеты для детей на аэродроме "Кречевицы", а также их общение с пилотами и авиационными инженерами проекта "Русские авиационные гонки" и изучение конструкции самолетов Як-55. В ближайшие три месяца каждые выходные кремль, набережные и скверы Великого Новгорода, локации Новгородского района превратятся в интерактивные площадки в рамках проекта "Новгородское лето". Там будут проходить фестивали, концерты, показы фильмов, соревнования, мастер-классы, интересные встречи и детские праздники. Всего планируется более 300 креативных событий.

https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848814508.html

великий новгород

волхов

новгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Великом Новгороде Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Великом Новгороде. 2023-06-03T18:40 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, волхов, новгородский район