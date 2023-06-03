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Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде - РИА Новости, 03.06.2023
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18:40 03.06.2023 (обновлено: 18:41 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/zvezda-1875980758.html
Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде
Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде - РИА Новости, 03.06.2023
Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде
Группа "Звезда" показала в Великом Новгороде фигуры высшего пилотажа, авиашоу проходило над акваторией реки Волхов на открытии фестиваля "Новгородское лето". РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T18:40
2023-06-03T18:41
великий новгород
волхов
новгородский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группа "Звезда" показала в Великом Новгороде фигуры высшего пилотажа, авиашоу проходило над акваторией реки Волхов на открытии фестиваля "Новгородское лето". Как сообщила пресс-служба правительства региона, четверка поршневых самолетов под управлением Дмитрия Мотина, Владимира Николаева, Максима Бугаева и Владимира Ильинского выполнила в небе фигуры группового пилотажа. Также новгородцы увидели встречный парный пилотаж на Як-55 в исполнении Владимира Николаева и Максима Бугаева и соло-программу в исполнении Сергея Гурова. Выступление сопровождалось пиротехническим шоу. "Летчики продемонстрировали расхождение на пересекающихся курсах, встречную петлю Нестерова, поворот на вертикали с синхронными вращениями вверх и вниз, вертикаль с полубочкой вверх и другие фигуры высшего пилотажа... Пилотажная группа "Звезда" была создана в рамках проекта "Русские авиационные гонки" в апреле 2022 года", - отмечает пресс-служба правительства региона. В завершении авиашоу с сольной программой выступил Михаил Мамистов - единственный в истории соревнований по высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы и первый и пока единственный трехкратный абсолютный чемпион мира. Планируется, что 4 июня группа "Звезда" во время Всероссийского полумарафона "ЗаБег" поддержит бегунов, пролетев над ними строем. Отдельной частью программы станут демонстрационные полеты для детей на аэродроме "Кречевицы", а также их общение с пилотами и авиационными инженерами проекта "Русские авиационные гонки" и изучение конструкции самолетов Як-55. В ближайшие три месяца каждые выходные кремль, набережные и скверы Великого Новгорода, локации Новгородского района превратятся в интерактивные площадки в рамках проекта "Новгородское лето". Там будут проходить фестивали, концерты, показы фильмов, соревнования, мастер-классы, интересные встречи и детские праздники. Всего планируется более 300 креативных событий.
https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848814508.html
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РИА Новости
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Фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Великом Новгороде
Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Великом Новгороде.
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великий новгород, волхов, новгородский район
Великий Новгород, Волхов, Новгородский район
Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа в Великом Новгороде

Группа "Звезда" показала фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Великом Новгороде

Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группа "Звезда" показала в Великом Новгороде фигуры высшего пилотажа, авиашоу проходило над акваторией реки Волхов на открытии фестиваля "Новгородское лето".
Как сообщила пресс-служба правительства региона, четверка поршневых самолетов под управлением Дмитрия Мотина, Владимира Николаева, Максима Бугаева и Владимира Ильинского выполнила в небе фигуры группового пилотажа. Также новгородцы увидели встречный парный пилотаж на Як-55 в исполнении Владимира Николаева и Максима Бугаева и соло-программу в исполнении Сергея Гурова. Выступление сопровождалось пиротехническим шоу.
«
"Летчики продемонстрировали расхождение на пересекающихся курсах, встречную петлю Нестерова, поворот на вертикали с синхронными вращениями вверх и вниз, вертикаль с полубочкой вверх и другие фигуры высшего пилотажа... Пилотажная группа "Звезда" была создана в рамках проекта "Русские авиационные гонки" в апреле 2022 года", - отмечает пресс-служба правительства региона.
В завершении авиашоу с сольной программой выступил Михаил Мамистов - единственный в истории соревнований по высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы и первый и пока единственный трехкратный абсолютный чемпион мира.
Планируется, что 4 июня группа "Звезда" во время Всероссийского полумарафона "ЗаБег" поддержит бегунов, пролетев над ними строем. Отдельной частью программы станут демонстрационные полеты для детей на аэродроме "Кречевицы", а также их общение с пилотами и авиационными инженерами проекта "Русские авиационные гонки" и изучение конструкции самолетов Як-55.
В ближайшие три месяца каждые выходные кремль, набережные и скверы Великого Новгорода, локации Новгородского района превратятся в интерактивные площадки в рамках проекта "Новгородское лето". Там будут проходить фестивали, концерты, показы фильмов, соревнования, мастер-классы, интересные встречи и детские праздники. Всего планируется более 300 креативных событий.
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