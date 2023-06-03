https://ria.ru/20230603/zhivotnye-1875896185.html

МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными

МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными - РИА Новости, 03.06.2023

МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными

Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T02:48

2023-06-03T02:48

2023-06-03T05:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного быстрее, советует МЧС России.Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными."При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", - говорится в Telegram-канале МЧС. При этом на фотографии, сопровождающей памятку, изображен бурый медведь.Постарайтесь не показывать страх. Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите - это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание."Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее", - резюмирует МЧС.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860882249.html

https://ria.ru/20230528/mchs-1874604424.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия