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МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными - РИА Новости, 03.06.2023
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02:48 03.06.2023 (обновлено: 05:50 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/zhivotnye-1875896185.html
МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными
МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными - РИА Новости, 03.06.2023
МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными
Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:48
2023-06-03T05:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного быстрее, советует МЧС России.Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными."При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", - говорится в Telegram-канале МЧС. При этом на фотографии, сопровождающей памятку, изображен бурый медведь.Постарайтесь не показывать страх. Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите - это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание."Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее", - резюмирует МЧС.
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860882249.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС разъяснило правила поведения при встрече с дикими животными

МЧС: при встрече с дикими животными надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать

© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
Волки в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного быстрее, советует МЧС России.
Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными.
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"При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", - говорится в Telegram-канале МЧС. При этом на фотографии, сопровождающей памятку, изображен бурый медведь.
Постарайтесь не показывать страх. Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите - это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание.
"Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее", - резюмирует МЧС.
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