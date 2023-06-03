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Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы - РИА Новости, 03.06.2023
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21:29 03.06.2023 (обновлено: 21:49 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/zhenschiny-1876004013.html
Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы
Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы - РИА Новости, 03.06.2023
Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы
Секретная служба США впервые в истории обеспечивала поездку президента страны Джо Байдена в штат Колорадо в составе полностью женской команды, ответственной за... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T21:29
2023-06-03T21:49
в мире
колорадо
сша
колорадо-спрингс
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Секретная служба США впервые в истории обеспечивала поездку президента страны Джо Байдена в штат Колорадо в составе полностью женской команды, ответственной за перемещение главы государства. "Недавний визит президента Байдена в академию Военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс был впервые в истории поддержан полностью женской транспортной командой", - говорится в сообщении секретной службы в Twitter. Публикация ведомства сопровождается фотографиями сотрудниц секретной службы на фоне автомобилей президентского кортежа и военно-транспортного самолета. Поездка Байдена в Колорадо в минувший четверг привлекла внимание его падением на трибуне академии ВВС, где глава Белого дома споткнулся о коробку с песком. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. Позднее в тот же день Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо. В Белом доме утверждают, что президент "в порядке".
https://ria.ru/20230603/bayden-1875902411.html
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В мире, Колорадо, США, Колорадо-Спрингс, Джо Байден
Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы

Байдена во время визита в Колорадо впервые перевозили только женщины из секретной службы

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Секретная служба США впервые в истории обеспечивала поездку президента страны Джо Байдена в штат Колорадо в составе полностью женской команды, ответственной за перемещение главы государства.
«
"Недавний визит президента Байдена в академию Военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс был впервые в истории поддержан полностью женской транспортной командой", - говорится в сообщении секретной службы в Twitter.
Публикация ведомства сопровождается фотографиями сотрудниц секретной службы на фоне автомобилей президентского кортежа и военно-транспортного самолета.
Поездка Байдена в Колорадо в минувший четверг привлекла внимание его падением на трибуне академии ВВС, где глава Белого дома споткнулся о коробку с песком. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
Позднее в тот же день Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо. В Белом доме утверждают, что президент "в порядке".
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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В миреКолорадоСШАКолорадо-СпрингсДжо Байден
 
 
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