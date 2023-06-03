https://ria.ru/20230603/zhenschiny-1876004013.html

Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы

Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы - РИА Новости, 03.06.2023

Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из секретной службы

Секретная служба США впервые в истории обеспечивала поездку президента страны Джо Байдена в штат Колорадо в составе полностью женской команды, ответственной за... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T21:29

2023-06-03T21:29

2023-06-03T21:49

в мире

колорадо

сша

колорадо-спрингс

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Секретная служба США впервые в истории обеспечивала поездку президента страны Джо Байдена в штат Колорадо в составе полностью женской команды, ответственной за перемещение главы государства. "Недавний визит президента Байдена в академию Военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс был впервые в истории поддержан полностью женской транспортной командой", - говорится в сообщении секретной службы в Twitter. Публикация ведомства сопровождается фотографиями сотрудниц секретной службы на фоне автомобилей президентского кортежа и военно-транспортного самолета. Поездка Байдена в Колорадо в минувший четверг привлекла внимание его падением на трибуне академии ВВС, где глава Белого дома споткнулся о коробку с песком. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. Позднее в тот же день Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо. В Белом доме утверждают, что президент "в порядке".

https://ria.ru/20230603/bayden-1875902411.html

колорадо

сша

колорадо-спрингс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колорадо, сша, колорадо-спрингс, джо байден