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Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное - РИА Новости, 03.06.2023
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23:22 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/zelenskiy-1876013333.html
Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное
Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное - РИА Новости, 03.06.2023
Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное
Президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит жизни украинских военных, которых он готов бросить на убой тысячами, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:22
2023-06-03T23:22
политика
украина
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит жизни украинских военных, которых он готов бросить на убой тысячами, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники", — рассказал офицер.По его словам, многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении президента страны Владимира Зеленского, бездумно жертвующего соотечественниками.
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политика, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное

Полковник Макгрегор: в ВСУ поняли, что Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит жизни украинских военных, которых он готов бросить на убой тысячами, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники", — рассказал офицер.
По его словам, многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении президента страны Владимира Зеленского, бездумно жертвующего соотечественниками.
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