https://ria.ru/20230603/zelenskiy-1876013333.html

Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное

Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное - РИА Новости, 03.06.2023

Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное

Президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит жизни украинских военных, которых он готов бросить на убой тысячами, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T23:22

2023-06-03T23:22

2023-06-03T23:22

политика

украина

владимир зеленский

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит жизни украинских военных, которых он готов бросить на убой тысячами, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники", — рассказал офицер.По его словам, многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении президента страны Владимира Зеленского, бездумно жертвующего соотечественниками.

https://ria.ru/20230603/rossiya-1875990880.html

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политика, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины