https://ria.ru/20230603/zadanie-1876010137.html

Вместо отмены домашних заданий стоит разработать новые методики - эксперт

Вместо отмены домашних заданий стоит разработать новые методики - эксперт - РИА Новости, 03.06.2023

Вместо отмены домашних заданий стоит разработать новые методики - эксперт

Вместо того, чтобы полностью отменять домашние задания, стоит пересмотреть подход к ним, разработать новые методики и формы, которые будут адаптированы под... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T22:38

2023-06-03T22:38

2023-06-03T22:38

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вместо того, чтобы полностью отменять домашние задания, стоит пересмотреть подход к ним, разработать новые методики и формы, которые будут адаптированы под возрастные и индивидуальные особенности детей, сообщила РИА Новости академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская. Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. "На мой взгляд, вместо полной отмены домашних заданий нужно обсудить пересмотр подхода к ним. Возможно, стоит разработать новые методики и формы, которые бы были максимально адаптированы под возрастные и индивидуальные особенности детей", - сказала Екушевская. Она добавила, что вместо простого механического выполнения заданий, стоит уделить больше внимания развитию так называемых "мягких навыков" - коммуникации, коллаборации, критическому и креативному мышлению. По ее словам, домашние задания — это не только занятия вне школы, но и инструмент формирования навыков самостоятельной работы, организации времени, ответственности и самоорганизации, а отмена домашних заданий может повлиять на развитие у детей этих навыков. "Однако есть и обратная сторона медали. Сегодняшняя система образования, основанная на перегрузке детей информацией и большим количеством домашних заданий. Это приводит к переутомлению и стрессу у ребенка, что, безусловно, негативно сказывается на психическом здоровье. Кроме того, мы проводили исследование по поводу домашней работы, результаты показали, что около 80% учеников с 5 по 11 классы используют ГДЗ", - подчеркнула эксперт. Среди основных причин использования готовых домашних заданий школьники отметили страх перед "низкой" оценкой и нехватку времени на самостоятельное выполнение заданий по всем предметам, также дети отмечали, что им нередко требуется помощь родителей, пояснила Екушевская. "Так что вопрос о том, стоит ли отменять домашние задания, сложен и требует тщательного исследования и обсуждения. Важно, чтобы любые принимаемые решения были направлены на улучшение качества образования и благополучия детей, а не на упрощение системы образования", - заключила она. В свою очередь методист онлайн-школы Skysmart Мария Кравцова отметила, что все домашние задания должны даваться по образовательным стандартам, они должны быть понятны для каждого ученика, предварительно объяснены учителем, а также учитывать загрузку по другим предметам, что редко происходит в реальности. "Зачастую, педагоги считаю, что их предмет самый важный и поэтому дают непосильные задачи на дом, от выполнения которых зависят оценки ученика. Это все приводит к тому, что дети вместо рекомендованных полутора часов на "домашку", тратят в три раза больше времени. При этом, в выполнении домашней работы участвуют и родители, и друзья", - сказала Кравцова РИА Новости. По ее словам, не стоит говорить о полной отмене домашних заданий, но можно сделать систему удобнее как для детей, так и для родителей, например, учитывать возрастные особенности учащихся, давая только то, что они способны выполнить самостоятельно. "А также реорганизовать процесс так, чтобы выполнение "домашки" включало не только сидение над учебниками, но и игровые форматы, проектные работы с другими школьниками", - заключила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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