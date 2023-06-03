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При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.06.2023
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Яковлевки украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:20
2023-06-03T15:20
2023-06-03T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Яковлевки украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Яковлевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1949 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
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в мире, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель
Мэр Ясиноватой Шевченко: при украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель