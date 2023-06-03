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При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/yakovlevka-1875955256.html
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.06.2023
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Яковлевки украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:20
2023-06-03T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Яковлевки украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Яковлевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1949 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
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в мире, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель

Мэр Ясиноватой Шевченко: при украинском обстреле Яковлевки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Яковлевки украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Яковлевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1949 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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