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На севере Мелитополя прогремели взрывы - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 03.06.2023 (обновлено: 19:11 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/vzryvy-1875984417.html
На севере Мелитополя прогремели взрывы
На севере Мелитополя прогремели взрывы - РИА Новости, 03.06.2023
На севере Мелитополя прогремели взрывы
В районе северного выезда из Мелитополя Запорожской области прозвучали взрывы, обстоятельства выясняются, сообщают городские власти. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:09
2023-06-03T19:11
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В районе северного выезда из Мелитополя Запорожской области прозвучали взрывы, обстоятельства выясняются, сообщают городские власти. &quot;В районе северного выезда из Мелитополя прозвучали взрывы. Обстоятельства выясняются&quot;, - сообщается в телеграм-канале администрации.
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мелитополь
запорожская область
украина
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мелитополь, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На севере Мелитополя прогремели взрывы

В районе северного выезда из Мелитополя Запорожской области прозвучали взрывы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В районе северного выезда из Мелитополя Запорожской области прозвучали взрывы, обстоятельства выясняются, сообщают городские власти.
«

"В районе северного выезда из Мелитополя прозвучали взрывы. Обстоятельства выясняются", - сообщается в телеграм-канале администрации.

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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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