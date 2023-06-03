Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали условие выживания Украины как государства - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 03.06.2023 (обновлено: 18:29 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/vyzhivanie-1875919486.html
В Раде назвали условие выживания Украины как государства
В Раде назвали условие выживания Украины как государства - РИА Новости, 03.06.2023
В Раде назвали условие выживания Украины как государства
Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:16
2023-06-03T18:29
в мире
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, отметив при этом, что Киев за всю историю взаимодействия с фондом не завершил ни одной программы. В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины: выполнить 17 "структурных маяков" — законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей. "В наших сегодняшних условиях я бы вообще не хотел рассматривать вероятность отсутствия финансирования от МВФ. Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания", — приводит слова Гетманцева украинское издание UBR. Он отметил, что все "структурные маяки" должны быть выполнены, в противном случае программа блокируется и следующий транш не приходит. Однако если окунуться в историю финансовых взаимоотношений Киева с МВФ, по его словам, за все время не было "ни одной до конца выполненной программы". Гетманцев считает, что МВФ для Украины выполняет роль не просто кредитора, выступает фасилитатором между другими странами и Украиной. "Например, помогает отсрочить погашение наших существующих обязательств. Страны G7, как члены фонда, согласовывают его решения", — резюмировал депутат.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде назвали условие выживания Украины как государства

Депутат Рады Гетманцев назвал сотрудничество с МВФ условием выживания для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, отметив при этом, что Киев за всю историю взаимодействия с фондом не завершил ни одной программы.
В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины: выполнить 17 "структурных маяков" — законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей.
"В наших сегодняшних условиях я бы вообще не хотел рассматривать вероятность отсутствия финансирования от МВФ. Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания", — приводит слова Гетманцева украинское издание UBR.
Он отметил, что все "структурные маяки" должны быть выполнены, в противном случае программа блокируется и следующий транш не приходит. Однако если окунуться в историю финансовых взаимоотношений Киева с МВФ, по его словам, за все время не было "ни одной до конца выполненной программы". Гетманцев считает, что МВФ для Украины выполняет роль не просто кредитора, выступает фасилитатором между другими странами и Украиной.
"Например, помогает отсрочить погашение наших существующих обязательств. Страны G7, как члены фонда, согласовывают его решения", — резюмировал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаДаниил ГетманцевМВФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала