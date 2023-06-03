https://ria.ru/20230603/vyzhivanie-1875919486.html
В Раде назвали условие выживания Украины как государства
В Раде назвали условие выживания Украины как государства - РИА Новости, 03.06.2023
В Раде назвали условие выживания Украины как государства
Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:16
2023-06-03T10:16
2023-06-03T18:29
в мире
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, отметив при этом, что Киев за всю историю взаимодействия с фондом не завершил ни одной программы. В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины: выполнить 17 "структурных маяков" — законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей. "В наших сегодняшних условиях я бы вообще не хотел рассматривать вероятность отсутствия финансирования от МВФ. Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания", — приводит слова Гетманцева украинское издание UBR. Он отметил, что все "структурные маяки" должны быть выполнены, в противном случае программа блокируется и следующий транш не приходит. Однако если окунуться в историю финансовых взаимоотношений Киева с МВФ, по его словам, за все время не было "ни одной до конца выполненной программы". Гетманцев считает, что МВФ для Украины выполняет роль не просто кредитора, выступает фасилитатором между другими странами и Украиной. "Например, помогает отсрочить погашение наших существующих обязательств. Страны G7, как члены фонда, согласовывают его решения", — резюмировал депутат.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде назвали условие выживания Украины как государства
Депутат Рады Гетманцев назвал сотрудничество с МВФ условием выживания для Украины
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил
глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, отметив при этом, что Киев за всю историю взаимодействия с фондом не завершил ни одной программы.
В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины: выполнить 17 "структурных маяков" — законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей.
"В наших сегодняшних условиях я бы вообще не хотел рассматривать вероятность отсутствия финансирования от МВФ. Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания", — приводит слова Гетманцева украинское издание UBR.
Он отметил, что все "структурные маяки" должны быть выполнены, в противном случае программа блокируется и следующий транш не приходит. Однако если окунуться в историю финансовых взаимоотношений Киева с МВФ, по его словам, за все время не было "ни одной до конца выполненной программы". Гетманцев считает, что МВФ для Украины выполняет роль не просто кредитора, выступает фасилитатором между другими странами и Украиной.
"Например, помогает отсрочить погашение наших существующих обязательств. Страны G7
, как члены фонда, согласовывают его решения", — резюмировал депутат.
Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины