https://ria.ru/20230603/vyzhivanie-1875919486.html

В Раде назвали условие выживания Украины как государства

В Раде назвали условие выживания Украины как государства - РИА Новости, 03.06.2023

В Раде назвали условие выживания Украины как государства

Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:16

2023-06-03T10:16

2023-06-03T18:29

в мире

украина

даниил гетманцев

мвф

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина для выживания и получения финансирования должна выполнять все ключевые договоренности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, отметив при этом, что Киев за всю историю взаимодействия с фондом не завершил ни одной программы. В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины: выполнить 17 "структурных маяков" — законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей. "В наших сегодняшних условиях я бы вообще не хотел рассматривать вероятность отсутствия финансирования от МВФ. Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания", — приводит слова Гетманцева украинское издание UBR. Он отметил, что все "структурные маяки" должны быть выполнены, в противном случае программа блокируется и следующий транш не приходит. Однако если окунуться в историю финансовых взаимоотношений Киева с МВФ, по его словам, за все время не было "ни одной до конца выполненной программы". Гетманцев считает, что МВФ для Украины выполняет роль не просто кредитора, выступает фасилитатором между другими странами и Украиной. "Например, помогает отсрочить погашение наших существующих обязательств. Страны G7, как члены фонда, согласовывают его решения", — резюмировал депутат.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины