https://ria.ru/20230603/vstrecha-1876015111.html

Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+

Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+ - РИА Новости, 03.06.2023

Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+

Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T23:47

2023-06-03T23:47

2023-06-03T23:47

экономика

цены на нефть

вена

австрия

александр новак

опек

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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. Новак около полуночи в субботу прилетел в столицу Австрии, где 4 июня пройдет встреча ОПЕК+. Альянс на заседании примет решение о будущем сделки. Вице-премьер не стал комментировать журналистам предстоящие обсуждения. Встреча министров ОПЕК прошла 3 июня в Вене. ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+. Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.

https://ria.ru/20230602/opek-1875794824.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, вена, австрия, александр новак, опек