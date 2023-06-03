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Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+ - РИА Новости, 03.06.2023
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+
Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:47
2023-06-03T23:47
2023-06-03T23:47
экономика
цены на нефть
вена
австрия
александр новак
опек
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. Новак около полуночи в субботу прилетел в столицу Австрии, где 4 июня пройдет встреча ОПЕК+. Альянс на заседании примет решение о будущем сделки. Вице-премьер не стал комментировать журналистам предстоящие обсуждения. Встреча министров ОПЕК прошла 3 июня в Вене. ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+. Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
https://ria.ru/20230602/opek-1875794824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, вена, австрия, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Вена, Австрия, Александр Новак, ОПЕК
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+
Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену