Рейтинг@Mail.ru
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+ - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/vstrecha-1876015111.html
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+ - РИА Новости, 03.06.2023
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+
Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:47
2023-06-03T23:47
экономика
цены на нефть
вена
австрия
александр новак
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_0:165:3212:1971_1920x0_80_0_0_3f65e2b94e941f7087dd0d6e9cdd1cd6.jpg
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. Новак около полуночи в субботу прилетел в столицу Австрии, где 4 июня пройдет встреча ОПЕК+. Альянс на заседании примет решение о будущем сделки. Вице-премьер не стал комментировать журналистам предстоящие обсуждения. Встреча министров ОПЕК прошла 3 июня в Вене. ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+. Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
https://ria.ru/20230602/opek-1875794824.html
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_dd3c49254c9cfacf9c9e4ecd8c8b1aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, вена, австрия, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Вена, Австрия, Александр Новак, ОПЕК
Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+

Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости.
Новак около полуночи в субботу прилетел в столицу Австрии, где 4 июня пройдет встреча ОПЕК+. Альянс на заседании примет решение о будущем сделки. Вице-премьер не стал комментировать журналистам предстоящие обсуждения.
Встреча министров ОПЕК прошла 3 июня в Вене. ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+.
Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Кремле рассказали о работе с участниками ОПЕК+
2 июня, 14:59
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенаАвстрияАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала