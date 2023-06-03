https://ria.ru/20230603/ukraina-1875976455.html

Правительство Украины отклонило петицию об увольнении министра культуры

Правительство Украины отклонило петицию об увольнении министра культуры - РИА Новости, 03.06.2023

Правительство Украины отклонило петицию об увольнении министра культуры

Кабмин Украины отказался рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:54

2023-06-03T17:54

2023-06-03T17:54

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кабмин Украины отказался рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). Ранее петиция с призывом уволить Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабмином. "Кабинет министров заявил, что петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности главы министерства культуры не будет рассмотрена, поскольку не набрала достаточного количества голосов несмотря на то, что ее поддержали 25509 человек из необходимых 25 тысяч", - сообщило издание со ссылкой письмо, полученное авторами петиции. В письме также говорится, что петиция "не отвечает требованиям к письменному или устному обращению". Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875923739.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, александр ткаченко (украина), верховная рада украины