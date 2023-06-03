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Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ - РИА Новости, 03.06.2023
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17:31 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875973861.html
Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ
Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ - РИА Новости, 03.06.2023
Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству (ПДЧ). РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:31
2023-06-03T17:31
в мире
украина
киев
эстония
дмитрий кулеба
владимир зеленский
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству (ПДЧ). "Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", - заявил он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной. По словам Кулебы, в Киеве понимают, что Украина не является членом НАТО и не могут диктовать решения альянсу. "Но мы имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасности, даже еще не будучи членом НАТО", - отметил он. Кулеба утверждает, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, поэтому членство Киева в альянсе является неизбежным. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
https://ria.ru/20230602/nato-1875849878.html
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в мире, украина, киев, эстония, дмитрий кулеба, владимир зеленский, джейк салливан, нато
В мире, Украина, Киев, Эстония, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, НАТО
Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ

Глава МИД Украины Кулеба: Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству (ПДЧ).
"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", - заявил он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной.
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По словам Кулебы, в Киеве понимают, что Украина не является членом НАТО и не могут диктовать решения альянсу. "Но мы имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасности, даже еще не будучи членом НАТО", - отметил он. Кулеба утверждает, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, поэтому членство Киева в альянсе является неизбежным.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
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В миреУкраинаКиевЭстонияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДжейк СалливанНАТО
 
 
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