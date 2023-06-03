https://ria.ru/20230603/ukraina-1875973861.html

Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ

Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ - РИА Новости, 03.06.2023

Глава МИД Украины заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству (ПДЧ). РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:31

2023-06-03T17:31

2023-06-03T17:31

в мире

украина

киев

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дмитрий кулеба

владимир зеленский

джейк салливан

нато

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству (ПДЧ). "Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", - заявил он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной. По словам Кулебы, в Киеве понимают, что Украина не является членом НАТО и не могут диктовать решения альянсу. "Но мы имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасности, даже еще не будучи членом НАТО", - отметил он. Кулеба утверждает, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, поэтому членство Киева в альянсе является неизбежным. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230602/nato-1875849878.html

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

украина

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, эстония, дмитрий кулеба, владимир зеленский, джейк салливан, нато