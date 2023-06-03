https://ria.ru/20230603/ukraina-1875964134.html
В Киеве арестовали подозреваемых в ЧП с бомбоубежищами
В Киеве арестовали подозреваемых в ЧП с бомбоубежищами - РИА Новости, 03.06.2023
В Киеве арестовали подозреваемых в ЧП с бомбоубежищами
Суд в Киеве избрал меры пресечения всем четырем подозреваемым, задержанным в рамках расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:29
2023-06-03T16:29
2023-06-03T16:29
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Киеве избрал меры пресечения всем четырем подозреваемым, задержанным в рамках расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги, сообщает в субботу пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Днем ранее офис генпрокурора Украины сообщил о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к ЧП с бомбоубежищем в Киеве. Сообщалось, что первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминирована "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", а охраннику медицинского учреждения - "оставление в опасности, которое привело к смерти". "Суд... избрал меры пресечения трем должностным лицам - первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. Сообщается, что охранника медучреждения суд отправил под стражу без определения альтернативы. За служебную халатность грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, за оставление в опасности, повлекшее смерть - от 3 до 8 лет заключения. Как сообщало в субботу издание "Общественное", мужчина признал свою вину и сказал, что после начала тревоги пошел открывать дверь поликлиники, но не успел. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875942769.html
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В Киеве арестовали подозреваемых в ЧП с бомбоубежищами
Суд в Киеве арестовал четверых подозреваемых по делу о закрытых бомбоубежищах
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Киеве избрал меры пресечения всем четырем подозреваемым, задержанным в рамках расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги, сообщает в субботу пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Днем ранее офис генпрокурора Украины
сообщил о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к ЧП с бомбоубежищем в Киеве. Сообщалось, что первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминирована "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", а охраннику медицинского учреждения - "оставление в опасности, которое привело к смерти".
Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты
"Суд... избрал меры пресечения трем должностным лицам - первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.
Сообщается, что охранника медучреждения суд отправил под стражу без определения альтернативы. За служебную халатность грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, за оставление в опасности, повлекшее смерть - от 3 до 8 лет заключения.
Как сообщало в субботу издание "Общественное", мужчина признал свою вину и сказал, что после начала тревоги пошел открывать дверь поликлиники, но не успел.
Ранее Минобороны России
неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ