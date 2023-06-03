https://ria.ru/20230603/ukraina-1875957436.html

Киев выразил Будапешту демарш

Киев выразил Будапешту демарш - РИА Новости, 03.06.2023

Киев выразил Будапешту демарш

Киев выразил Будапешту официальный демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма, сообщили в субботу в министерстве иностранных дел Украины. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:34

2023-06-03T15:34

2023-06-03T15:34

в мире

украина

венгрия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киев выразил Будапешту официальный демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма, сообщили в субботу в министерстве иностранных дел Украины. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. "Венгрия должна прекратить осуществлять провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО... По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на его сайте. В заявлении также утверждается, что отсутствие Крыма в составе украинской территории в ролике противоречит заявлениям Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230603/krym-1875938597.html

https://ria.ru/20230603/krym-1875940487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, будапешт, владимир путин, петер сийярто, оон, евросоюз, нато