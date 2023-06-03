https://ria.ru/20230603/ukraina-1875953395.html
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном "формулу мира"
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном "формулу мира" - РИА Новости, 03.06.2023
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном "формулу мира"
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в субботу, что провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:03
2023-06-03T15:03
2023-06-03T15:04
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в субботу, что провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, стороны обсудили украинскую "формулу мира" по урегулированию конфликта. "Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили стремление Украины реализовать формулу мира Владимира Зеленского как основу достижения мира в Европе", - написал Ермак в своем телеграм-канале. Он отметил важность привлечения к поддержке этой инициативы наибольшего количества стран мира. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230602/mir-1875782426.html
https://ria.ru/20230224/formula-1854198054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном "формулу мира"
Андрей Ермак заявил, что обсудил с помощником президента США Салливаном формулу мира