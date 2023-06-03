https://ria.ru/20230603/ukraina-1875947714.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:13
2023-06-03T14:13
2023-06-03T14:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожье
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840811_0:344:2958:2008_1920x0_80_0_0_53e8fe8f52cbc3ac471001147da40269.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Павловки в ДНР, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html
россия
донецкая народная республика
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840811_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_e4babd7ebc10bcf6362bbce05983a656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Павловки в ДНР
, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье
.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
"Может произойти катастрофа". Зеленскому сообщили плохие новости об Украине