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Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875947714.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:13
2023-06-03T14:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожье
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Павловки в ДНР, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных

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Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Павловки в ДНР, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеБезопасность
 
 
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