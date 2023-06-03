https://ria.ru/20230603/ukraina-1875947714.html

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 145 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:13

2023-06-03T14:13

2023-06-03T14:13

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожье

безопасность

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Павловки в ДНР, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html

россия

донецкая народная республика

запорожье

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, запорожье, безопасность