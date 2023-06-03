https://ria.ru/20230603/ukraina-1875945867.html

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов - РИА Новости, 03.06.2023

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:01

2023-06-03T14:01

2023-06-03T14:14

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html

https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875935437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, безопасность