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ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 03.06.2023 (обновлено: 14:14 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875945867.html
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов - РИА Новости, 03.06.2023
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:01
2023-06-03T14:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875935437.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Безопасность
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов

Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 175 бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
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На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
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