https://ria.ru/20230603/ukraina-1875923739.html
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов - РИА Новости, 03.06.2023
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов
На Украине назревает крупный передел в политической сфере, считает лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, комментируя новость о том, что на... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:53
2023-06-03T10:53
2023-06-03T10:53
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине назревает крупный передел в политической сфере, считает лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, комментируя новость о том, что на Украине возбудили дело в связи с возможной госизменой Владимира Зеленского. Суд на Украине обязал украинское госбюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Зеленского и членов его команды, сообщил во вторник депутат украинского парламента Гео Лерос. "Еще совсем недавно такое в голову не могло прийти, но теперь мы видим, что на Украине назревает крупный передел в политической сфере. В Киеве вспыхнула грызня за власть, и при определённом стечении обстоятельств она может завершиться заменой нынешнего президента страны", - написал Миронов в своём телеграм-канале. По мнению российского парламентария, это может подтверждать то, что "западные кураторы Зеленского недовольны деятельностью своего подопечного". Лидер СРЗП назвал несколько причин такого недовольства. "Прежде всего Зеленский никак не может выполнить поставленные Западом военные задачи. Все видят, что вояжи и турпоездки по странам НАТО он совершает регулярно. Оружия и денег под различные обязательства получает сполна, а толку никакого, и это не может не вызывать раздражения в Вашингтоне и НАТО", - объяснил Миронов. Также, по его словам, на фоне увеличения финансовой помощи команда Зеленского стала больше фигурировать в коррупционных скандалах.
https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вашингтон (штат), сергей миронов, гео лерос, владимир зеленский, нато
В мире, Киев, Украина, Вашингтон (штат), Сергей Миронов, Гео Лерос, Владимир Зеленский, НАТО
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов
Лидер СР Миронов: на Украине назревает крупный передел в политической сфере