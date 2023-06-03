Рейтинг@Mail.ru
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875923739.html
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов - РИА Новости, 03.06.2023
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов
На Украине назревает крупный передел в политической сфере, считает лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, комментируя новость о том, что на... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:53
2023-06-03T10:53
в мире
киев
украина
вашингтон (штат)
сергей миронов
гео лерос
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине назревает крупный передел в политической сфере, считает лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, комментируя новость о том, что на Украине возбудили дело в связи с возможной госизменой Владимира Зеленского. Суд на Украине обязал украинское госбюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Зеленского и членов его команды, сообщил во вторник депутат украинского парламента Гео Лерос. "Еще совсем недавно такое в голову не могло прийти, но теперь мы видим, что на Украине назревает крупный передел в политической сфере. В Киеве вспыхнула грызня за власть, и при определённом стечении обстоятельств она может завершиться заменой нынешнего президента страны", - написал Миронов в своём телеграм-канале. По мнению российского парламентария, это может подтверждать то, что "западные кураторы Зеленского недовольны деятельностью своего подопечного". Лидер СРЗП назвал несколько причин такого недовольства. "Прежде всего Зеленский никак не может выполнить поставленные Западом военные задачи. Все видят, что вояжи и турпоездки по странам НАТО он совершает регулярно. Оружия и денег под различные обязательства получает сполна, а толку никакого, и это не может не вызывать раздражения в Вашингтоне и НАТО", - объяснил Миронов. Также, по его словам, на фоне увеличения финансовой помощи команда Зеленского стала больше фигурировать в коррупционных скандалах.
https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html
https://ria.ru/20230603/vyzhivanie-1875919486.html
киев
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, вашингтон (штат), сергей миронов, гео лерос, владимир зеленский, нато
В мире, Киев, Украина, Вашингтон (штат), Сергей Миронов, Гео Лерос, Владимир Зеленский, НАТО
На Украине назревает крупный политический передел, считает Миронов

Лидер СР Миронов: на Украине назревает крупный передел в политической сфере

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине назревает крупный передел в политической сфере, считает лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, комментируя новость о том, что на Украине возбудили дело в связи с возможной госизменой Владимира Зеленского.
Суд на Украине обязал украинское госбюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Зеленского и членов его команды, сообщил во вторник депутат украинского парламента Гео Лерос.
"Еще совсем недавно такое в голову не могло прийти, но теперь мы видим, что на Украине назревает крупный передел в политической сфере. В Киеве вспыхнула грызня за власть, и при определённом стечении обстоятельств она может завершиться заменой нынешнего президента страны", - написал Миронов в своём телеграм-канале.
По мнению российского парламентария, это может подтверждать то, что "западные кураторы Зеленского недовольны деятельностью своего подопечного".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз — АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Боррель рассказал, что ждет Украину без поддержки Запада
Вчера, 10:39
Лидер СРЗП назвал несколько причин такого недовольства.
"Прежде всего Зеленский никак не может выполнить поставленные Западом военные задачи. Все видят, что вояжи и турпоездки по странам НАТО он совершает регулярно. Оружия и денег под различные обязательства получает сполна, а толку никакого, и это не может не вызывать раздражения в Вашингтоне и НАТО", - объяснил Миронов.
Также, по его словам, на фоне увеличения финансовой помощи команда Зеленского стала больше фигурировать в коррупционных скандалах.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В Раде назвали условие выживания Украины как государства
Вчера, 10:16
 
В миреКиевУкраинаВашингтон (штат)Сергей МироновГео ЛеросВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала