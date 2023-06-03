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Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины - РИА Новости, 03.06.2023
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08:00 03.06.2023 (обновлено: 08:08 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины
Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины - РИА Новости, 03.06.2023
Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины
Широко разрекламированное весеннее наступление ВСУ так и не состоялось. И от летнего Киеву советуют отказаться. Почему пересмотрели планы — в материале РИА... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:08
владимир зеленский
вадим карасев
адольф гитлер
f-16
украина
спецоперация на востоке украины
политика
сша
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Широко разрекламированное весеннее наступление ВСУ так и не состоялось. И от летнего Киеву советуют отказаться. Почему пересмотрели планы — в материале РИА Новости.Операция "Невидимка"Представитель Белого дома Джон Кирби заявил: надо, чтобы у ВСУ было все необходимое для успешного контрудара. Он уверен, что летом военная ситуация изменится в пользу Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что, даже если операция не удастся, союзники Украины не прекратят помощь.Об этом контрнаступлении твердили с осени. Обещали к лету захватить Крым. Однако положение ВСУ только ухудшилось. Российские войска освободили Артемовск.Тем не менее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что ВСУ атакуют "завтра или через неделю". А по словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, контрнаступление уже началось, но, поскольку фронт растянут на полторы тысячи километров, это не все замечают.Желания и возможностиЗападные СМИ настроены не столь оптимистично. Как пишет The Washington Post, даже украинские чиновники не верят, что ВСУ справятся. Британский генерал Ричард Бэрронс указывает на слабость ПВО, не способной отразить шквал российских ракет при контрнаступлении. По данным американской разведки, Киев в лучшем случае продвинется на несколько километров и создаст русским угрозу при перемещении по "сухопутному мосту" в Крым. О большем мечтать бессмысленно: у Украины хронические проблемы с подготовкой солдат и поставками боеприпасов.Немецкая газета Die Welt отмечает, что для успеха операции Киеву нужны боевые самолеты. Летом их еще не будет. Россия же превосходит противника в небе в пять-шесть раз. И Зеленскому не стоит повторять печальный опыт Адольфа Гитлера на Курской дуге, когда попытка отыграться за катастрофу в Сталинграде обернулась для Германии новым сокрушительным поражением.Президент Польши Анджей Дуда тоже предостерегает от шапкозакидательства. Путин не проиграл еще ни одной войны, и российская армия продолжает как каток давить Украину, напомнил он. Председатель комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли уточнил, что несколько десятков F-16 не изменят ход боевых действий, поскольку это вовсе не чудо-оружие.Даже украинские военные разделяют западные оценки. Так, генерал-майор Сергей Кривонос считает, что без авиации контрнаступление обречено. Нельзя недооценивать потенциал России, располагающей силами и средствами для продолжения продвижения, сказал он.Воля народаВ то же время, по данным Центра Разумкова, почти 64 процента украинцев против прекращения боевых действий. Около 67 — хотят полного восстановления территориальной целостности Украины. Примерно столько же вообще не верят в возможность примирения с Москвой.За переговоры — лишь 23 процента. Как пояснил в интервью украинским медиа политолог Вадим Карасев, "партия мира" хочет не подружиться с Россией, а прекратить боевые действия. Он тоже не верит в победу Киева в результате одного контрнаступления или их череды. По его мнению, осенью конфликт могут законсервировать. "Неслучайно военные говорят, что им нужны системы ПВО, а самолеты пригодятся после завершения боевых действий в качестве сдерживающего фактора. Параллельно с этим будет нарастать количество миротворческих инициатив. К примеру, Украину могут взять в НАТО в обмен на территории", — рассуждает эксперт.Политолог Руслан Бортник полагает, что США и Евросоюз демонстративно умывают руки. "Западные партнеры ясно дали понять, что уже передали или вот-вот передадут Киеву все, что, с их точки зрения, было необходимо для контрнаступления. Ответственность за дальнейшее несут только местные власти, — говорит он. — При этом общество перегрето, многие надеются в 2023-м пить кофе в Ялте. Если команда Зеленского провалится, выяснится, что украинцы сами во всем виноваты, весь мир якобы уговаривал их действовать иначе, но они никого не слушали".Эксперт Финансового университета Денис Денисов согласен с украинскими аналитиками. "Ослабление интенсивности боевых действий вполне возможно, но это не значит, что Запад прекратит поддержку Киева. Украина останется очень удобным и эффективным инструментом давления на Россию. Поэтому нельзя говорить о полноценной консервации конфликта. Западные ракеты, самолеты, системы ПВО продолжат поступать и применяться по прямому назначению", — объяснил он РИА Новости.Зеленский и другие киевские политики оказались заложниками собственных информационных кампаний, не соответствующих военной ситуации. Из-за этого их рейтинги неизбежно упадут, но они всеми силами стараются это оттянуть.
https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html
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владимир зеленский, вадим карасев, адольф гитлер, f-16, украина, спецоперация на востоке украины, политика, сша, эммануэль макрон, джон кирби, марк милли
Владимир Зеленский, Вадим Карасев, Адольф Гитлер, F-16, Украина, Спецоперация на востоке Украины, Политика, США, Эммануэль Макрон, Джон Кирби, Марк Милли

Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Широко разрекламированное весеннее наступление ВСУ так и не состоялось. И от летнего Киеву советуют отказаться. Почему пересмотрели планы — в материале РИА Новости.

Операция "Невидимка"

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил: надо, чтобы у ВСУ было все необходимое для успешного контрудара. Он уверен, что летом военная ситуация изменится в пользу Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что, даже если операция не удастся, союзники Украины не прекратят помощь.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Об этом контрнаступлении твердили с осени. Обещали к лету захватить Крым. Однако положение ВСУ только ухудшилось. Российские войска освободили Артемовск.
Тем не менее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что ВСУ атакуют "завтра или через неделю". А по словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, контрнаступление уже началось, но, поскольку фронт растянут на полторы тысячи километров, это не все замечают.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Истребителей больше не будет. Киев прощается с важным союзником
15 мая, 08:00

Желания и возможности

Западные СМИ настроены не столь оптимистично. Как пишет The Washington Post, даже украинские чиновники не верят, что ВСУ справятся. Британский генерал Ричард Бэрронс указывает на слабость ПВО, не способной отразить шквал российских ракет при контрнаступлении. По данным американской разведки, Киев в лучшем случае продвинется на несколько километров и создаст русским угрозу при перемещении по "сухопутному мосту" в Крым. О большем мечтать бессмысленно: у Украины хронические проблемы с подготовкой солдат и поставками боеприпасов.
© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Немецкая газета Die Welt отмечает, что для успеха операции Киеву нужны боевые самолеты. Летом их еще не будет. Россия же превосходит противника в небе в пять-шесть раз. И Зеленскому не стоит повторять печальный опыт Адольфа Гитлера на Курской дуге, когда попытка отыграться за катастрофу в Сталинграде обернулась для Германии новым сокрушительным поражением.
Президент Польши Анджей Дуда тоже предостерегает от шапкозакидательства. Путин не проиграл еще ни одной войны, и российская армия продолжает как каток давить Украину, напомнил он. Председатель комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли уточнил, что несколько десятков F-16 не изменят ход боевых действий, поскольку это вовсе не чудо-оружие.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Даже украинские военные разделяют западные оценки. Так, генерал-майор Сергей Кривонос считает, что без авиации контрнаступление обречено. Нельзя недооценивать потенциал России, располагающей силами и средствами для продолжения продвижения, сказал он.

Воля народа

В то же время, по данным Центра Разумкова, почти 64 процента украинцев против прекращения боевых действий. Около 67 — хотят полного восстановления территориальной целостности Украины. Примерно столько же вообще не верят в возможность примирения с Москвой.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области
За переговоры — лишь 23 процента. Как пояснил в интервью украинским медиа политолог Вадим Карасев, "партия мира" хочет не подружиться с Россией, а прекратить боевые действия. Он тоже не верит в победу Киева в результате одного контрнаступления или их череды. По его мнению, осенью конфликт могут законсервировать. "Неслучайно военные говорят, что им нужны системы ПВО, а самолеты пригодятся после завершения боевых действий в качестве сдерживающего фактора. Параллельно с этим будет нарастать количество миротворческих инициатив. К примеру, Украину могут взять в НАТО в обмен на территории", — рассуждает эксперт.
Политолог Руслан Бортник полагает, что США и Евросоюз демонстративно умывают руки. "Западные партнеры ясно дали понять, что уже передали или вот-вот передадут Киеву все, что, с их точки зрения, было необходимо для контрнаступления. Ответственность за дальнейшее несут только местные власти, — говорит он. — При этом общество перегрето, многие надеются в 2023-м пить кофе в Ялте. Если команда Зеленского провалится, выяснится, что украинцы сами во всем виноваты, весь мир якобы уговаривал их действовать иначе, но они никого не слушали".
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Эксперт Финансового университета Денис Денисов согласен с украинскими аналитиками. "Ослабление интенсивности боевых действий вполне возможно, но это не значит, что Запад прекратит поддержку Киева. Украина останется очень удобным и эффективным инструментом давления на Россию. Поэтому нельзя говорить о полноценной консервации конфликта. Западные ракеты, самолеты, системы ПВО продолжат поступать и применяться по прямому назначению", — объяснил он РИА Новости.
Зеленский и другие киевские политики оказались заложниками собственных информационных кампаний, не соответствующих военной ситуации. Из-за этого их рейтинги неизбежно упадут, но они всеми силами стараются это оттянуть.
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
"Все хуже, чем думали". Украина раскрыла цели контрнаступления
26 апреля, 08:00
 
Владимир ЗеленскийВадим КарасевАдольф ГитлерF-16УкраинаСпецоперация на востоке УкраиныПолитикаСШАЭммануэль МакронДжон КирбиМарк Милли
 
 
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