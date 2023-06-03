https://ria.ru/20230603/troitsa-1876007321.html

Икону "Троица" Рублева привезли в храм Христа Спасителя

Икону "Троица" Рублева привезли в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 03.06.2023

Икону "Троица" Рублева привезли в храм Христа Спасителя

Икону Андрея Рублева "Троица" доставили в храм Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T22:13

2023-06-03T22:13

2023-06-03T23:07

религия

сергий радонежский

русская православная церковь

россия

владимир путин

храм христа спасителя

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Икону Андрея Рублева "Троица" доставили в храм Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, ее привезли в автофургоне компании "Арт-Курьер". Эта фирма занимается доставкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, машина этой же компании привозила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Позднее в Минкультуры сообщили, что "Троицу" установили в центре собора в капсулу, которая обеспечит правильный режим влажности. В храме будут строго контролировать условия, требуемые для сохранения иконы. В частности, следить за ней будут сотрудники Третьяковской галереи.Ранее Владимир Путин решил передать "Троицу" Русской православной церкви. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода обратился в администрацию президента с предложением перенести икону в храм Христа Спасителя на праздник Святой Троицы. В этом году РПЦ отмечает его 4 июня.Как сообщил сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл, икона останется в храме Христа Спасителя на год. Затем ее вернут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. При этом Минкультуры ранее заявляло, что "Троицу" выставят в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ей предстоит реставрация."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230603/ikona-1876000529.html

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сергий радонежский, русская православная церковь, россия, владимир путин, храм христа спасителя