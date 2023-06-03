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"Троицу" Рублева оставят в храме Христа Спасителя на год - РИА Новости, 03.06.2023
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Религия
 
19:34 03.06.2023 (обновлено: 21:58 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875988224.html
"Троицу" Рублева оставят в храме Христа Спасителя на год
"Троицу" Рублева оставят в храме Христа Спасителя на год - РИА Новости, 03.06.2023
"Троицу" Рублева оставят в храме Христа Спасителя на год
Икона Андрея Рублева "Троица" останется в храме Христа Спасителя на год, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после всенощного бдения в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:34
2023-06-03T21:58
религия
русская православная церковь
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
храм христа спасителя
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Троица" останется в храме Христа Спасителя на год, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.&quot;По моей просьбе, обращенной к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, он принял историческое решение о возвращении чудотворного образа Святой Троицы, написанного Андреем Рублевым, Русской православной церкви для размещения его в этом Троицком соборе, на историческом месте — там, где сейчас находится копия этого образа. Это великое событие&quot;, — сказал он.Патриарх уточнил, что "Троица" будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя "с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне". Затем икону вернут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.Ранее Владимир Путин решил передать "Троицу" Русской православной церкви. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода обратился в администрацию президента с предложением перенести икону в храм Христа Спасителя на праздник Святой Троицы. В этом году РПЦ отмечает его 4 июня."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
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русская православная церковь, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя, москва
Религия, Русская православная церковь, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Храм Христа Спасителя, Москва
"Троицу" Рублева оставят в храме Христа Спасителя на год

Патриарх Кирилл сообщил, что "Троицу" Рублева оставят в храме Христа Спасителя на год

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица"
Икона Андрея Рублева Троица - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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Икона Андрея Рублева "Троица". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Троица" останется в храме Христа Спасителя на год, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
«

"По моей просьбе, обращенной к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, он принял историческое решение о возвращении чудотворного образа Святой Троицы, написанного Андреем Рублевым, Русской православной церкви для размещения его в этом Троицком соборе, на историческом месте — там, где сейчас находится копия этого образа. Это великое событие", — сказал он.

Патриарх уточнил, что "Троица" будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя "с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне". Затем икону вернут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Ранее Владимир Путин решил передать "Троицу" Русской православной церкви. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода обратился в администрацию президента с предложением перенести икону в храм Христа Спасителя на праздник Святой Троицы. В этом году РПЦ отмечает его 4 июня.
"Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы"
Вчера, 17:14
 
РелигияРусская православная церковьВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Храм Христа СпасителяМосква
 
 
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