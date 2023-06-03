https://ria.ru/20230603/troitsa-1875970761.html

В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы"

В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы" - РИА Новости, 03.06.2023

В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы"

В храме Христа Спасителя установлена витрина для "Троицы" Рублёва, принесение которой в храм для поклонения верующих ожидается 4 июня на православный праздник... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:14

2023-06-03T17:14

2023-06-03T20:30

религия

москва

храм христа спасителя

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В храме Христа Спасителя установлена витрина для "Троицы" Рублёва, принесение которой в храм для поклонения верующих ожидается 4 июня на православный праздник Троицы, передает корреспондент РИА Новости из храма.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в Русской православной церкви (РПЦ), икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры и Русской православной церкви сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии), причем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что "Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим, подчеркивается в сообщении, будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Оптимальная температурах для нахождения иконы внутри храма – 20-21 градус. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво.В Русской православной церкви также сообщили, что специалисты из Третьяковской галереи будут наблюдать за иконой во время ее пребывания в храме. Охрану непосредственно иконы обеспечит Росгвардия, а служба охраны храма Христа Спасителя будет обеспечивать безопасность храма в целом, рассказали РИА Новости в информационной службе Московской епархии.

https://ria.ru/20230602/troitsa-1875868461.html

https://ria.ru/20230602/troitsa-1875672206.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, храм христа спасителя