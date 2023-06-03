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В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы" - РИА Новости, 03.06.2023
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Религия
 
17:14 03.06.2023 (обновлено: 20:30 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875970761.html
В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы"
В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы" - РИА Новости, 03.06.2023
В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы"
В храме Христа Спасителя установлена витрина для "Троицы" Рублёва, принесение которой в храм для поклонения верующих ожидается 4 июня на православный праздник... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:14
2023-06-03T20:30
религия
москва
храм христа спасителя
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В храме Христа Спасителя установлена витрина для "Троицы" Рублёва, принесение которой в храм для поклонения верующих ожидается 4 июня на православный праздник Троицы, передает корреспондент РИА Новости из храма.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в Русской православной церкви (РПЦ), икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры и Русской православной церкви сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии), причем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что "Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим, подчеркивается в сообщении, будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Оптимальная температурах для нахождения иконы внутри храма – 20-21 градус. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво.В Русской православной церкви также сообщили, что специалисты из Третьяковской галереи будут наблюдать за иконой во время ее пребывания в храме. Охрану непосредственно иконы обеспечит Росгвардия, а служба охраны храма Христа Спасителя будет обеспечивать безопасность храма в целом, рассказали РИА Новости в информационной службе Московской епархии.
https://ria.ru/20230602/troitsa-1875868461.html
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москва, храм христа спасителя
Религия, Москва, Храм Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы"

В храме Христа Спасителя установили витрину для "Троицы" Рублева

© РИА Новости / Анна ГорбашоваВитрина для "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Анна Горбашова
Витрина для "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В храме Христа Спасителя установлена витрина для "Троицы" Рублёва, принесение которой в храм для поклонения верующих ожидается 4 июня на православный праздник Троицы, передает корреспондент РИА Новости из храма.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в Русской православной церкви (РПЦ), икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры и Русской православной церкви сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.
В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии), причем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.
Икона Андрея Рублева Троица - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Первичное обследование состояния "Троицы" может занять от месяца
2 июня, 20:01
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что "Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим, подчеркивается в сообщении, будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Оптимальная температурах для нахождения иконы внутри храма – 20-21 градус. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво.
В Русской православной церкви также сообщили, что специалисты из Третьяковской галереи будут наблюдать за иконой во время ее пребывания в храме. Охрану непосредственно иконы обеспечит Росгвардия, а служба охраны храма Христа Спасителя будет обеспечивать безопасность храма в целом, рассказали РИА Новости в информационной службе Московской епархии.
Икона художника Андрея Рублева Троица (1425–1427гг.) в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки
2 июня, 00:21
 
РелигияМоскваХрам Христа Спасителя
 
 
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