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Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 03.06.2023 (обновлено: 20:45 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/tochka-u-1875998050.html
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У"
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" - РИА Новости, 03.06.2023
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У"
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью, сообщают местные власти. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:39
2023-06-03T20:45
специальная военная операция на украине
бердянск
происшествия
точка-у
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью, сообщают местные власти.Ранее системой ПВО над городом было сбито шесть ракет.&quot;По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна &quot;Точка-У&quot; с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе&quot;, - сообщается в телеграм-канале администрации города.Как отмечается, успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бердянск
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бердянск, происшествия, точка-у, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Происшествия, Точка-У, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У"

Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью

© Фото : Telegram-канал ВГА города Бердянска Запорожской областиПоследствия падения осколков ракет после работы ПВО над Бердянском. 3 июня 2023
Последствия падения осколков ракет после работы ПВО над Бердянском. 3 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Telegram-канал ВГА города Бердянска Запорожской области
Последствия падения осколков ракет после работы ПВО над Бердянском. 3 июня 2023
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью, сообщают местные власти.
Ранее системой ПВО над городом было сбито шесть ракет.
«

"По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе", - сообщается в телеграм-канале администрации города.

Как отмечается, успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскПроисшествияТочка-УВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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