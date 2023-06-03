https://ria.ru/20230603/tochka-u-1875998050.html
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У"
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" - РИА Новости, 03.06.2023
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У"
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью, сообщают местные власти. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:39
2023-06-03T20:39
2023-06-03T20:45
специальная военная операция на украине
бердянск
происшествия
точка-у
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью, сообщают местные власти.Ранее системой ПВО над городом было сбито шесть ракет."По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе", - сообщается в телеграм-канале администрации города.Как отмечается, успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Происшествия, Точка-У, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У"
Среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью