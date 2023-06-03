https://ria.ru/20230603/tkachenko-1876003607.html

В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры

В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры - РИА Новости, 03.06.2023

В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры

В кабмине Украины опровергли сообщения об отказе рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T21:24

2023-06-03T21:24

2023-06-03T21:24

в мире

украина

александр ткаченко (украина)

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В кабмине Украины опровергли сообщения об отказе рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко. Ранее петиция с призывом уволить Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабмином. В субботу украинское издание "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на письмо, полученное авторами петиции, сообщило, что кабмин Украины отказался рассматривать ее. "Сбор подписей на петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра продолжается. Сообщение автору, что петиция не набрала голосов, является исключительно последствием логической ошибки в старой системе петиций. Эта ошибка никак не повлияет на дальнейшую обработку петиции", - говорится в сообщении кабмина в Twitter. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828444841.html

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в мире, украина, александр ткаченко (украина), верховная рада украины