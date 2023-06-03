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В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры - РИА Новости, 03.06.2023
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21:24 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/tkachenko-1876003607.html
В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры
В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры - РИА Новости, 03.06.2023
В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры
В кабмине Украины опровергли сообщения об отказе рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T21:24
2023-06-03T21:24
в мире
украина
александр ткаченко (украина)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В кабмине Украины опровергли сообщения об отказе рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко. Ранее петиция с призывом уволить Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабмином. В субботу украинское издание "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на письмо, полученное авторами петиции, сообщило, что кабмин Украины отказался рассматривать ее. "Сбор подписей на петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра продолжается. Сообщение автору, что петиция не набрала голосов, является исключительно последствием логической ошибки в старой системе петиций. Эта ошибка никак не повлияет на дальнейшую обработку петиции", - говорится в сообщении кабмина в Twitter. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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в мире, украина, александр ткаченко (украина), верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Ткаченко (Украина), Верховная Рада Украины
В Киеве высказались о сообщениях по петиции об увольнении главы Минкультуры

В Киеве опровергли данные об отклонении петиции об увольнении главы Минкультуры Ткаченко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры Украины Александр Ткаченко
Министр культуры Украины Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В кабмине Украины опровергли сообщения об отказе рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко.
Ранее петиция с призывом уволить Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабмином. В субботу украинское издание "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на письмо, полученное авторами петиции, сообщило, что кабмин Украины отказался рассматривать ее.
«
"Сбор подписей на петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра продолжается. Сообщение автору, что петиция не набрала голосов, является исключительно последствием логической ошибки в старой системе петиций. Эта ошибка никак не повлияет на дальнейшую обработку петиции", - говорится в сообщении кабмина в Twitter.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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